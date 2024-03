Ukrajina alebo Island? Slováci spoznajú svojho štvrtého súpera v skupine na EURO

Víťaz tohto duelu bude na ME 2024 v E-skupine spolu so Slovenskom, Belgickom a Rumunskom.

BRATISLAVA. Ukrajinskí futbalisti hrajú v utorok o účasť na štvrtých majstrovstvách Európy za sebou. O 20.45 h nastúpia proti Islandu ako domáci tím v poľskom Wroclawe vo finále play off B-vetvy.

Ukrajinci vyhrali štvrtkové semifinále v Bosne a Hercegovine 2:1, oba góly vsietili v závere a odvrátili prehru. V utorok ich čaká ďalší člen "slovenskej" kvalifikačnej J-skupiny.

Vo finále play off boli aj pred svetovým šampionátom v Katare, no na pôde Walesu prehrali 0:1. Island hrá o účasť na druhých ME a treťom veľkom turnaji vôbec.