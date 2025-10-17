Inter Miláno čakajú náročné previerky v boji o titul, AC chýbajú Leao aj Pulisic

MILÁNO. Taliansky futbalový klub Inter Miláno čakajú dva dôležité zápasy v boji o titul v Serie A. Už v sobotu 18. októbra nastúpia na pôde AS Rím a o týždeň neskôr aj v Neapole.
Tím pod vedením Cristiana Chivua naprieč všetkými súťažami vyhral päť zápasov bez prerušenia, no v hlavnom meste krajiny ho čaká náročný súper, ktorý je spolu s Neapolom na čele tabuľky. Rimania inkasovali len dva góly v šiestich ligových zápasoch a majú rovnaký počet bodov ako obhajca titulu SSC Neapol.
Inter je na štvrtom mieste so stratou troch bodov, pričom za sebou má len o skóre Juventus Turín, ktorý v nedeľu nastúpi proti Como.
Kouč Chivu nemôže rátať s Marcusom Thuramom, ktorý sa zotavuje zo zranenia zadného stehenného svalu, no náhradou mu bude francúzsky hráč Ange-Yoan Bonny, ktorý bol kľúčový v poslednom zápase proti Cremonese.
Kapitán Lautaro Martínez je v dobrej forme po dvoch góloch za reprezentáciu Argentíny a v tejto sezóne má na konte osem presných zásahov za klub aj reprezentáciu.
Thuram by mohol byť k dispozícii na zápas proti Neapolu, ktorý počas najbližšieho víkendu nastúpi proti AC Turín.
Na tretej priečke hodnotenia je priebežne AC Miláno so stratou dvoch bodov a v nedeľu privíta AC Fiorentina, ktorý v tejto sezóne ešte nezískal ani jedno víťazstvo a pre zranenie mu chýba útočník Moise Kean.
Milánčania budú bez Christiana Pulisica a Adriena Rabiota, pričom Rabiot môže vynechať až mesiac pre zranenie lýtka. Rafael Leao, ktorý mal náročný začiatok sezóny a trápilo ho zranenie lýtka, by mal nastúpiť v základnej zostave po dvoch slabých výkonoch ako náhradník.
Tréner Massimiliano Allegri potrebuje, aby sa portugalský krídelník vrátil do formy, keďže Pulisic je zranený a predtým strelil šesť gólov a pridať aj dve asistencie.