ONLINE: FC Tatran Prešov - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (16. kolo)

PREŠOV. Futbalisti FC Tatran Prešov a MFK Skalica dnes hrajú zápas 16. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
29.11.2025 o 15:30
16. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Hrmo, Čajka..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola Niké ligy medzi Prešovom a Skalicou.
FC TATRAN Prešov
Prešov má za sebou druhú vlnu zápasov so štvoricou najsilnejších klubov súťaže. Bilančne si výrazne polepšil v porovnaní s letom. Vtedy získal len štyri body, teraz až sedem. Tatran môže reálne pomýšľať na elitnú šestku. Aktuálne je ôsmy s dvojbodovým mankom na šiestu Podbrezovú. Teraz má veľkú šancu na ďalšie tri body. Útočník a žolík zeleno-bielych Landing Sagna svoje dva góly dosiahol práve na ihrisku Skalice, ktorými zariadil remízu 2:2.
MFK Skalica
Skalica je tam, kde stále. Jedna lastovička leto nerobí. Bývalý hráč Trnavy Erik Daniel určite priniesol množstvo skúseností, no nemá k sebe nejakého partnera, s ktorým by vytvoril nebezpečné duo. V kuloároch sa už šepkalo o údajnom konci trénera Davida Oulehlu, ale nič konkrétne na svetlo sveta neprišlo. Záhoráci tento týždeň dohrali v Slovnaft Cupe, keď neprešli cez famózne hrajúcu Žilinu.
FC TATRAN Prešov
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
3
7
5
16:22
16
R
V
P
V
R
10
MFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
15:23
12
P
P
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body