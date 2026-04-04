Niké liga: Prešov si rozdelil body s Ružomberkom, nepadol ani gól

Futbalisti FC Tatran Prešov a MFK Ružomberok dnes hrali zápas 4. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
04.04.2026 o 15:30
4. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
90+5 minúta
Ukončený
Ružomberok
ŽK: 49. Barbosa (PRE), 65. Bondarenko (PRE), 89. Taraduda (PRE), 90+4. Menich (PRE) – 82. Jevoš (RUZ), 86. Mojžiš (RUZ), 89. Kelemen (RUZ). Rozhodca: Kišš – Poláček, Vorel.. Diváci: 3487.
Prešov môžu hnevať zahodené šance, ktorých bolo celkovo štyri. Najväčšiu spálil Revenco, keď z päťky nepochopiteľne prestrelil bránu. Oba tímy si pripisujú po bode, pričom sa Tatran vďaka prehre Skalice v Košiciach 0:2 presúva na priebežné 11. miesto. Ružomberok je momentálne deviaty. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.
FC TATRAN Prešov – MFK Ružomberok 0:0 (0:0)
90+5
Koniec zápasu.
90+4
Žltá karta pre tím FC TATRAN Prešov (Jozef Menich).
90
Druhý polčas sa bude nadstavovať o 5 minút.
89
Žltá karta pre tím FC TATRAN Prešov (Denis Taraduda).
Žltá karta pre tím MFK Ružomberok (Marko Kelemen).
87
Hlavička Prešova, ale lopta končí na brankárovi Húskovi. Stretnutie je stále otvorené a bude to tak do záverečného hvizdu.
86
Žltá karta pre tím MFK Ružomberok (Alexander Mojžiš).
83
Medveděv je dnes pri chuti, len nie gólovej. Opäť sa nebál skúsiť šťastie, keď bola možnosť. Strela na vzdialenejšiu žrď ale nepriniesla očakávanú odmenu.
82
Žltá karta pre tím MFK Ružomberok (Patrik Jevoš).
81
Revencov faul. Hostia dostali možnosť štandardnej situácie. Lopta na zadnú žrď prepadla až mimo hracej plochy, takže sme nič nevideli.
80
Tatran mal výhodu rozohrávky. Menich centroval na Součeka, no je z toho len lopta pre Liptákov, ktorí majú autové vhadzovanie.
79
V päťke ostal na zemi brankár Húska, Kišš pískal, takže Prešov si musí na svoju šancu počkať. To isté aj Ružomberok.
78
Masarykova bojovnosť, ktorý sa zlepšuje každým zápasom, zabral a je to rohový kop zeleno-bielych. Diváci cítia, že to bude presný zásah.
Dnešný zápas sleduje 3 487 divákov.
76
Striedanie v tíme MFK Ružomberok:
z ihriska odchádza Jan Hladík, prichádza Ján Murgaš,
z ihriska odchádza Adrián Slávik, prichádza Martin Gomola.
75
Zápas vstupuje do poslednej štvrťhodiny. V Prešove stále bezgólové skóre, ktoré mohli domáci už viackrát meniť, ale nedarí sa im.
74
Krásna strela Prešova! Strieľal Jurij Medveděv! Húska s úspešným zákrokom, ale nezachytil loptu okamžite!
73
Striedanie v tíme FC TATRAN Prešov:
z ihriska odchádza Ján Bernát, prichádza Roman Begala,
z ihriska odchádza Martin Regáli, prichádza Andy Masaryk.
72
Brvno! Dávid Húska si poriadne odfúkol a Martin Regáli pri ďalšej hlavičke zblízka mieril vysoko nad!
70
Striedanie v tíme MFK Ružomberok:
z ihriska odchádza Martin Chrien, prichádza Marko Kelemen,
z ihriska odchádza Marian Chobot, prichádza Patrik Jevoš.
69
Prešov so štandardnou situáciou. Taras Bondarenko mal zakončenie hlavou, ale iba nad bránku Ružomberka, ktorý pripravil dvojnásobné striedanie.
68
Náznak zavaru v podaní Tatranu. Bernát vrátil loptu od ľavej žrde, no stále sa nenašiel niekto z domácich, kto by dostal loptu za Húsku.
65
Žltá karta pre tím FC TATRAN Prešov (Taras Bondarenko).
63
Neuveriteľné! Domáci Revenco spálil obrovskú tutovku! Z päťky nebol schopný zasiahnuť prázdnu bránku Ružomberka!
61
Medveděv sa natlačil na Tučného. Na faul to nevyzeralo, no pánom na ploche je arbiter Kišš, ktorý to zapískal.
60
Striedanie v tíme FC TATRAN Prešov:
z ihriska odchádza Gabriel Barbosa, prichádza Landing Sagna.
58
Slávik si počínal dobre proti Tatolnovi. Prešovský stredopoliar nakoniec odkopol loptu na autové vhadzovanie.
57
Tatolna s centrom z bránkovej čiary. Domáci vždy hľadajú pred bránu Barbosu, čo bol aj tento prípad, no pri zakončení urobil nedovolený zákrok.
56
Ďalší premárnený rohový kop hosťujúceho mužstva. Bajza zasahovať nemusel. Zakončenie putovalo nad brvno.
55
Pozdrav z Ružomberka. Bajza neschmatol tvrdý strelecký pokus. Liptáci získali štandardnú situáciu.
54
Prešov s protiútokom, ktorý sa však zaradil len medzi neúspešné. Tatolna vošiel do šestnástky a streľba prischla na Bernáta. Ten sa ale poriadne mýlil.
53
Striedanie v tíme MFK Ružomberok:
z ihriska odchádza Tomáš Král, prichádza Adam Tučný.
52
Keď nevieš čo s loptou, vystreľ. Souček poslal slušný projektil spoza šestnástky. Húska bol koncentrovaný a zasiahol.
52
Tatran Prešov si mohol pomôcť rohovým kopom, no neurobil to. Filip Souček zatočil center na zadnú tyč, ale zeleno-bieli tam nemali nikoho.
51
Hra sa pekne prelievala zo strany na stranu. Revenco po chybe v strede poľa dal šancu Liptákom. Hladík sa však nevymotal v pokutovom území. Menich si s ním hravo poradil.
50
Slávik si zastavil loptu na chrbte rukou. Bol v súboji s Tatolnom, ktorý avizoval, že to bola záležitosť hosťujúceho hráča.
49
Žltá karta pre tím FC TATRAN Prešov (Gabriel Barbosa).
48
Králov výkrik. Pravdepodobne bol zasiahnutý do tváre. Vinníkom je Gabriel Barbosa, ktorý si odnáša aj kartový trest.
47
Ružomberčania chvíľu zvierali zeleno-bielych. Chrien sa nepretlačil do pokutového územia, a potom to domáci upratali smerom dopredu.
46
Striedanie v tíme FC TATRAN Prešov:
z ihriska odchádza Juraj Kotula, prichádza Ioan-Calin Revenco.
46
Začal sa druhý polčas.
Prešov dominoval pätnásť minút. Počas nich si vytvoril tri príležitosti, ale tie nepremenil na potrebné góly. Ružomberok zatiaľ nič nebezpečné nemal.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45+1
Tatolna sa preštrikoval po ľavom krídle, kde spracoval Slávika, no následne zakončenie nebolo najsilnejšie.
45
Prvý polčas sa bude nadstavovať o 2 minúty.
45
Striedanie v tíme FC TATRAN Prešov:
z ihriska odchádza Stanislav Olejník, prichádza Filip Souček.
45
Stanislava Olejníka odnášajú z trávnika za povzbudzovania divákov. Vynútené striedanie Prešova. Z lavičky prichádza Souček, ktorý pozná Ružomberčanov z minulej sezóny.
44
Olejníkov stav je vážnejší. Na hraciu plochu boli privolané nosidlá. Z prvého pohľadu to vyzerá na zranenie kolena.
43
Olejník doplatil sa osobný súboj na stredovej čiare. Bondarenko vypichol hosťom loptu, no do píšťalky fúkol Kišš.
42
Barbosa hlavou predĺžil autové vhadzovanie Tatolnu. Regáli vybehol, ale lepšie na tom bol Mojžiš, a tak ho už nedobehol.
40
Hostia mali jednu nevydarenú hlavičku, a potom to už bolo v réžii Pavla Bajzu. Tatran by sa potreboval vrátiť k hre zo štvrťhodiny duelu.
39
Autové vhadzovanie a po ňom rohový kop. Ružomberok je lepší koncom úvodného dejstva, no zatiaľ nie je nebezpečný. Uvidíme, čo teraz.
38
Král splnil to, čo mal. Pred Barbosom zasiahol a dal loptu Húskovi.
36
Mašek vedel ako na Barbosu, hoci ten je o dve hlavy vyšší a Endl vyzrel na Regáliho. Takto to vyzeralo po autovom vhadzovaní zeleno-bielych.
35
Bondarenko sa zavesil do vzduchu a poslal loptu von zo šestnástky. Stanislav Olejník dal nádej divákom, že to môže byť šanca, ale vzápätí to celé zastavil.
34
Pokus zvnútra pokutového územia mal Grygar. Vedľa.
33
Liptáci smerujú k ďalšiemu rohovému kopu. Pomalým krokom k zástavke ide Marián Chobot. Prešovskí diváci bučia a pískajú.
32
Menich odsunul Slávika, no od neho sa dostala lopta za autovú čiaru. Vhadzujú hostia z Ružomberka. Postará sa o to Král.
30
Ružomberok nepresvedčil ani pri tomto rohovom kope. Jedno hlavičkovo zakončenie išlo nad Bajzovu bránu.
29
Regáli teraz doslova daroval Ružomberku rohový kop. Namiesto prihrávky hore alebo vyvezenia lopty ju dostal za čiaru.
28
Severin Tatolna získal loptu na domácej strane. Následne ale situáciu vôbec neodhadol správne. Regáli mu ukazoval, že to mal riešiť trochu inak.
27
Medveděv sa ešte vyhol stretu s Chrienom v stredovom kruhu. Ak by ho zasiahol, tak určite by to bolo na kartu. Druhý kontakt, v ktorom bol Tatolna, už mal parametre faulu, no bez napomínania.
24
Tatolna netrafil ideálne loptu a pádom na to doplatil Slávik. Následne sa medzi nimi trošku zaiskrilo. Rozhodca Kišš s dohovorom prešovskému futbalistovi.
23
Grygar veľa radosti trénerovi Köstlovi nedožičil. Priamy center od zástavky totiž skončil v náručí prešovského brankára.
22
Mašek sa odvážil k streleckému pokusu. Bol tesne pred šestnástkou. Strelou neoslnil, ale stačilo to na vybojovanie rohového kopu.
21
Dobrý Taradudov návrat. Mal aj patričný náskok pred Chrienom. Preto nemal žiadny problém adresovať loptu brankárovi Bajzovi.
19
Bajza vykopával z prvej po asistencii Menicha. Center smeroval na Regáliho, ktorý si za telom držal protihráča, no bolo to v postavení mimo hry.
17
Domácim nebolo všetko jedno. Centrovaná lopta prepadla k Hladíkovi, ale kapitán hostí nechal strelecký pokus na Slávikovi. Dvaja hráči v zelenom drese však nastavili telá a výrazne pomohli.
16
Výborná práca. Bernát pozorne sledoval Chobota. Ružomberskému útočníkovi zablokoval center z ľavej strany.
15
Ružomberčania mali k dispozícii autové vhadzovanie. Lopta letela na prvú žrď. Odtiaľ to hlavičkoval Taraduda na rohový kop.
14
Kotula bol vyslaný dopredu Bondarenkom. Jednak však nemal nárok zachytiť veľmi vysokú loptu a zároveň prekážkou bol aj Mašek
13
Ďalšia možnosť pre domácich! Bernát vybojoval loptu pre Barbosa! Urastený Brazílčan vypočul prosbu publika a vypálil! Tesne vedľa ľavej žrde!
12
Šanca Prešova! Ján Bernát zahral štandardnú situáciu vľavo! Barbosa vyrástol nad všetkými hráčmi, ale neprekonal Dávida Húsku!
11
Taraduda zrejme v poslednej chvíli zmenil rozhodnutie. Z voleja len kolenom dostal loptu do šestnástky. Krátko na to faul na Bondarenka dáva Prešovu zaujímavú štandardnú situáciu.
10
Bondarenko chcel založiť spoluprácu s Kotulom. Ružomberčania sa prezentovali dobrou pozičnou hrou v strede ihriska, ktorou eliminovali domácich.
9
Prvá vážnejšia akcia patrila Tatranu! Severin Tatolna vyslal pekný center zľava! Barbosa ešte loptu nechal padnúť za seba, no Kotulov volej sa neujal!
8
Rohový kop v podaní Chobota znamená len priamu loptu do rúk Pavla Bajzu, ktorý si chránil prednú žrď.
7
Bežecký súboj. Menich stačil rýchlostne na Slávika, aj keď odkopol loptu na rohový kop pre súpera.
6
Bernát vo vzduchu nasmeroval loptu pre Tatolnu, ale ten bol v takom postavení, že proti nemu zvíťazil hosťujúci kapitán Hladík.
5
Prešov začína z vlastnej polovice. Po nákop si prišiel dopredu Tatolna, ale nič pozitívne z toho nevyťažil. Liptáci rozohrajú prostredníctvom brankára Húsku.
4
Bondarenko nabiehal na vysokú loptu Ružomberčanov. Zároveň si dal pozor na to, aby nefauloval Mašeka. Taraduda následne pustil loptu mimo plochy.
3
Slabá nahrávka Menicha pri stredovej čiare. Slávik s výborným čítaním a rýchlym presunom na súperovu polovicu. Lenže tam to aj skončilo.
2
Kotula plánoval založiť peknú akciu s Medveděvom, ktorému ale hostia prečítali prihrávku na Olejníka. Aut pre Tatran.
1
Medveděvova kľučka v strede poľa zabrala. Chrien namiesto lopty trafil jeho nohu. Prešov sa však dlho neudržal na lopte.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FC TATRAN Prešov: Bajza – Bondarenko, Taraduda, Menich – Kotula, Olejník, Medveděv, Bernát, Tatolna – Barbosa, Regáli (C).
Náhradníci: Knurovský – P. Šimko, Revenco, Masaryk, Wolsztyński, Sagna, Souček, Sipľak, Begala.
Tréner: Erik Havrila.
MFK Ružomberok: Húska – Král, Endl, Mojžiš – Slávik, Grygar, Múdry, Mašek – Chrien, Hladík (C), Chobot.
Náhradníci: Halada – Doroš, Murgaš, Novák, Tučný, Gomola, Marek, Jevoš, Kelemen.
Tréner: Jaroslav Köstl.
Rozhodca: Kišš – Poláček, Vorel.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola skupiny o udržanie sa Niké ligy medzi Prešovom a Ružomberkom.
FC TATRAN Prešov
V Prešove využili reprezentačnú prestávku na výmenu trénera. Len 3 týždne viedol Tatran Jozef Kostelník, ktorý však veľa vody nenamútil. Nováčik sa postupne prepadol na dno tabuľky a potrebuje sa nakopnúť. Vedenie klubu spojilo dokopy trénerov Erika Havrilu a Róberta Petruša. Dvojica, ktorá už má za sebou krátku spoluprácu s úspešnými výsledkami. To je to, čo Prešov v tejto chvíli potrebuje.
MFK Ružomberok
Hostia z Ružomberka po prehre 0:3 s Komárnom si trochu zlepšili náladu. Bod zobrali rozbehnutým Košiciam. Vzápätí však prišla ďalšia facka. Tentoraz na pôde Trenčína (1:3). Liptáci majú v tejto sezóne priaznivú bilanciu s Prešovom, keďže zvíťazili v obidvoch dueloch. Zverencom trénera Jaroslava Köstla patrí 10. miesto.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body