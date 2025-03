Prípravy v Prešove vrcholia. Nová aréna zažije aj slávnostné otvorenie

BRATISLAVA. Prípravy na majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia v ôsmich slovenských mestách od 11. do 28. júna, vstúpili do svojej záverečnej fázy.

Necelé tri mesiace pred úvodným zápasom je predaných 150.000 vstupeniek, zrekonštruovaný štadión v Prešove by mal zažiť svoje slávnostné otvorenie 3. mája.

Ako informovali organizátori ME do 21 rokov, z celkovej kapacity je momentálne predaných približne 70 percent vstupeniek a niektoré stretnutia už hlásia vypredané.