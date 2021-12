Neskutočné! Spýtajte sa ho, aký má so mnou problém, hneval sa Klopp na rozhodcu

City sa dostali do trojbodového minitrháku pred Manchester United a navyše v tomto roku dosiahli už 34. ligové víťazstvo, čím utvorili nový rekord najvyššej súťaže. Doteraz najviac výhier v jednom kalendárom roku (33) mal na konte FC Liverpool, podarilo sa mu to ešte v roku 1982.

Hráči Tottenhamu sa ujali vedenia už v 13. minúte, keď sa presadil kanonier Harry Kane. Hostia vyrovnali v 35. minúte zásluhou Dioga Jotu a v 70. otočili skóre po zásahu Robertsona. Ich vedenie však vydržalo len štyri minúty, brankár Alisson Becker vybehol zo šestnástky, no v sklze netrafil loptu a Heung-Min Son ju pohodlne dopravil do odkrytej siete.

Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp mal po stretnutí ťažké srdce na hlavného rozhodcu Paula Tierneyho:

"Netuším, aký má so mnou problém. Je pravda, že som zápas prežíval emotívne, ale mal som na to dôvod, pretože podľa mňa nerobil na ihrisku správne rozhodnutia. Kane mal dostať červenú kartu, po zákroku na Jotu mal zas odpískať jedenástku. Neskutočné! Mali by ste sa ho spýtať, aký má so mnou problém," hneval sa Klopp, ktorý od Tierneyho po protestoch dostal žltú kartu.

Prvýkrát za štyri roky nastala situácia, že Liverpool nebude na Vianoce na prvom mieste tabuľky.