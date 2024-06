Vyhrali titul, no podali trestné oznámenie. Manchester City žaluje vedenie ligy

"Citizens" zároveň od vlaňajšieho februára čelia obvineniam zo 115 porušení finančných pravidiel.

Vzhľadom na rozsah vyšetrovania sa má v prípade rozhodnúť najskôr v prvej polovici budúceho roka.

Predseda predstavenstva klubu Khaldoon al Mubarak považuje zmienky o obvineniach za frustrujúce.

"Myslím, že je to tak vždy, keď sa o tom hovorí tak, ako sa hovorí. My ako klub musíme rešpektovať, že existuje proces, ktorým musíme prejsť. Trvá to dlhšie, ako sa dúfalo, no už je to tak," uviedol v stredajšom rozhovore s klubovými médiami.

Taktiež dodal, že by bol rád, ak by klub posudzovali podľa faktov a nie tvrdení.