City uspeli aj bez Haalanda. Guardiola: Obrovské víťazstvo je, že sme stále v hre

Futbalisti Manchestru City sa držia v tesnom závese za londýnskym Arsenalom v boji o titul v Premier League. V sobotu zdolali Leeds na jeho štadióne 1:0 a trénera „citizens“ Pepa Guardiolu potešil aj výkon mužstva.
Najvyššia anglická súťaž je podľa neho lepšia než kedykoľvek predtým. Tréner Liverpoolu Arne Slot po víťazstve 5:2 nad West Hamom vyzdvihol štandardné situácie, keďže jeho zverenci dali v prvom polčase všetky tri góly po rohových kopoch.
Erling Haaland nefiguroval v základnej zostave na štadióne Elland Road pre menšie zranenie, ktoré utrpel vo štvrtok na tréningu. Druhý tím priebežnej tabuľky PL si poradil s o záchranu bojujúcim Leedsom aj bez nórskeho kanoniera a na prvý Arsenal stráca dva body.
„Nemáme v tréningovom centre špiónov, ktorí by médiám donášali informácie. Myslím si, že to nie je nič vážne. Uvidíme,“ odpovedal Guardiola podľa agentúry AFP na otázku ohľadom Haalanda.
Jeho zverenci majú v lige lepší pomer víťazstiev bez Haalanda než s ním, no aj tak sa museli poriadne nadrieť, aby zdolali nabudený Leeds.
„Kompletný výkon na veľmi náročnej pôde a ešte desať zápasov do konca sezóny. Teraz je čas byť rozhodný. Obrovské víťazstvo je, že sme stále v hre. Ideme zápas po zápase. Regenerácia je dôležitá, hráči sú unavení. Každý zápas je náročný. Premier League je lepšia než kedykoľvek predtým,“ pokračoval Guardiola.
Antoine Semenyo strelil jediný gól duelu v nadstavenom čase prvého polčasu po výbornej akcii Rayana Cherkiho a Rayana Ait-Nouriho. Všetci traja prišli do City v rámci Guardiolovej prestavby za uplynulých 18 mesiacov.
„Budujeme týchto hráčov a majú pred sebou dlhý čas v klube. Je to dôležité pre budúcnosť. Cherki odohral podľa mňa najlepší zápas. Pevný, agresívny s loptou. Všetci boli výborní, držali sa herného plánu,“ reagoval 55-ročný španielsky kormidelník.
Pre Manchester City to bolo štvrté ligové víťazstvo za sebou, zatiaľ čo piaty Liverpool zaznamenal tretie, keď zdolal 5:2 osemnásty West Ham. Len druhýkrát v histórii súťaže tím skóroval trikrát z rohových kopov v prvom polčase.
O góly sa postarali Hugo Ekitike, Virgil van Dijk a Alexis Mac Allister, čím úradujúci anglický šampión získal výrazný náskok. Po zmene strán sa presadil Cody Gakpo a vlastný gól si dal Axel Disasi. Medzitým korigovali prehru „kladivárov“ najlepší český strelec v histórii PL Tomáš Souček a Taty Castellanos.
Liverpool mal v závere roka 2025 najslabšie štandardky, ale v roku 2026 je v nich zatiaľ najlepší.
„Veľmi potešujúce, pretože to bol dôvod nášho víťazstva. Ľudia hovoria 'hrali ste dobre', no podľa mňa sme hrali lepšie aj v zápasoch, ktoré sme prehrali,“ povedal Slot. Liverpool na konci minulého roka prepustil trénera štandardných situácií Aarona Briggsa, no holandský kormidelník „The Reds“ význam tejto zmeny zľahčoval:
„V prvej polovici sezóny sme si vytvorili veľa šancí, ktoré príliš často neskončili v sieti. Možno sa zmenili jeden či dva malé detaily v obrane aj v útoku, naše postavenie je trochu iné, ale najväčším dôvodom je, že veci sa vracajú do normálu.“