Dokázal, že vie získavať trofeje. Nottingham oficiálne predstavil nového trénera

NOTTINGHAM. Austrálčan Ange Postecoglou sa stal oficiálne novým trénerom futbalistov Nottinghamu Forest.
Bývalý kouč Celticu Glasgow či Tottenhamu Hotspur nahradil na poste odvolaného Portugalčana Nuna Espirita Santa.
Účastník Premier League o tom informoval v utorok na svojej oficiálnej webstránke. V Nottinghame údajne podpísal Postecoglou zmluvu do leta 2027.
Na lavičku siedmeho mužstva uplynulej ligovej sezóny prichádza tréner s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v profesionálnom futbale. Po úspešných sezónach v Austrálii a Japonsku sa stal trénerom Celticu.
V prvej sezóne v Škótsku získal s tímom domáce double, v tej druhej dokonca treble. Jeho ďalšie kroky viedli do Tottenhamu, kde v druhej sezóne doviedol mužstvo k triumfu v Európskej lige.
„Do klubu prinášame trénera, ktorý dokázal, že vie získavať trofeje. Jeho skúsenosti na najvyššej úrovni a odhodlanie vybudovať niečo spoločné aj tu u nás z neho robia tú správnu osobu.
Po postupe do Premier League a postupnom zabezpečení európskeho futbalu sa teraz musíme zamerať na tie správne kroky, ktoré nás dovedú k zisku trofejí,“ vyjadril sa pre tímový web vlastník klubu Evangelos Marinakis.
Grécky majiteľ je už dlhšie obdivovateľ austrálskeho kormidelníka. Postecoglou je rodák z Atén, jeho rodina emigrovala do Austrálie v roku 1970.
V júli obdržal 60-ročný kouč cenu za historicky prvú európsku trofej pre trénera s gréckymi koreňmi, ocenenie mu odovzdal práve Marinakis.
Šestnásť dní po triumfe v Bilbau však skončil na lavičke „kohútov“. Osudným sa mu stali výsledky v Premier League, v tabuľke Tottenham obsadil až 17. priečku.