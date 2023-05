Everton sa zachránil na úkor bývalého majstra, Aston Villa nedopriala Tottenhamu Európu

Leicester vyhral nad West Hamom 2:1, no dvojbodovú stratu na Everton neznížil. Leeds bol na tom rovnako, no s Tottenhamom prehral 1:4.

"Hráčom som iba povedal, že nemôžeme byť v takomto stave. Bol to čarovný deň, ale koniec koncov by sme nemali byť v tejto pozícii.

Leicester bol v najvyššej súťaži deväť sezón a na úvodnú, v ktorej bojoval o záchranu, nadviazal šokujúcim ligovým titulom.

Klub vtedy vyhral najvyššiu domácu súťaž prvý a doposiaľ jediný raz v histórii. Pred dvoma rokmi navyše získal premiérovo i Pohár FA, keď zdolal vo finále Chelsea 1:0.

V tej istej sezóne skončil na piatom mieste. "Všetci chcú hrať v Premier League. Je to surové, bolí to a všetci budú zničení. No so svojou stratégiou sa klub vráti späť," povedal tréner Dean Smith pre AP.

Jeho kontrakt trval do konca tejto sezóny, po ktorej sa očakáva odchod mnohých opôr vrátane Jamesa Maddisona, Youriho Tielemansa a Harveyho Barnesa.