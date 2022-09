Španieli ukončili 92-ročné čakanie. Je to úžasné, vraví tréner Enrique

"Vo futbale je to vždy o výsledkoch. Keby sme prehrali gólom z 85. minúty, hovorilo by sa, že to bola katastrofa. Teraz je to všetko inak.

Portugalsko patrí k najlepším tímom. V prvom polčase som možno až príliš bazíroval na tom, aby sme mali loptu a to sa nám aj podarilo. V druhom sme mali pocit, že gól príde," doplnil niekdajší kouč FC Barcelona.

Jeho zverenci v ostatnej edícii Ligy národov podľahli až vo finále Francúzom.