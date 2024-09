Ronaldo sa tešil z historického rekordu: Jedinečná vec, znamená to pre mňa veľa

Pred odchodom do šatní sa pre zmenu tešili Chorváti, keď loptu do vlastnej bránky nešťastne tečoval Dalot.

Tridsaťdeväťročný hviezdny útočník si tak v prvom dueli národného tímu po letných ME v Nemecku napravil chuť, keďže na kontinentálnom šampionáte sa mu skórovať nepodarilo.

V drese Portugalska zaznamenal 131. gól a je aj streleckým lídrom reprezentácií. Argentínčan Lionel Messi za ním zaostáva o 22 zásahov.

"Znamená to pre mňa veľa. Bol to míľnik, ktorý som chcel dosiahnuť už dlho. Bolo to veľmi emotívne.

Vyzerá to ako akýkoľvek iný míľnik, ale len ja a ľudia okolo mňa vieme, aké ťažké je každý deň pracovať, byť fyzicky a psychicky fit a streliť 900 gólov. Je to jedinečná vec," tešil sa Ronaldo.