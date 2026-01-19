Verona sa bez Susova topí na dne tabuľky, na pôde nováčika remizovala

Futbalisti US Cremonese remizovali v pondelkovom stretnutí 21. kola talianskej Serie A s Hellasom Verona 0:0.
Oba tímy tak natiahli série bez víťazstva, domáci nováčik nevyhral v lige už sedem zápasov, hostia šesť.
Cremonese figuruje v tabuľke na 12. mieste, Hellas zostáva na poslednej 20. priečke.
Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý pokračuje v rekonvalescencii po operácii kolena.
Serie A - 21. kolo:
US Cremonese - Hellas Verona 0:0
/T. Suslov (Hellas) pauzuje pre zranenie/