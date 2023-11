ONLINE: Poľsko - Česko dnes (kvalifikácia EURO 2024, skupina E) LIVE

Polsko mělo být největším favoritem kvalifikační skupiny E. Avšak po prohře 1:3 v pražském Edenu ztráceli polští fotbalisté i v dalších zápasech a prakticky celou kvalifikaci jsou mimo první dvě příčky zajišťující postup na EURO. Tým v úvodu kvalifikace vedl zkušený portugalský trenér Fernando Santos, který ale po sérii neúspěchů u týmu skončil v polovině září. Novým trenérem se stal Michal Probierz, který se bude v samotném závěru kvalifikace pokoušet o zázrak. Poláci totiž mají na svém kontě o zápas více než Češi a právě dnešní duel pro ně bude posledním v kvalifikační skupině. Pokud by Polsko nad českým týmem vyhrálo, nemělo by stejně postupové šance ve svých rukou a muselo by s napětím sledovat závěrečný zápas kvalifikace, ve kterém český tým v úterý v Olomouci vyzve Moldavsko.