Žilinčania nevyužili tri vyložené šance, v Podbrezovej gól nepadol

Vladimír Cifranič, tréner Podbrezovej: „Bol to ťažký zápas s kvalitným súperom. Prvý polčas bol z našej strany slabší. Žilina bola lepšia na lopte, vychádzala z presingu, prečíslovala nás v strede. Nám chýbala trpezlivosť v rozohrávke, chýbala nám ponuková činnosť, nedostávali sme sa do hry. V druhom polčase sme preskupili systém a hra sa už vyrovnala. Boli úseky, v ktorých sme boli lepším mužstvom, vytvorili sme si aj nejaké šance a náznaky. V konečnom dôsledku je teda remíza zaslúžená, i keď Žilina mala väčšie šance. My sme išli za výhrou do poslednej chvíle, škoda len, že sme boli zbrklejší v šestnástke. Šliapali sme však do konca, pomohli nám aj striedania, ale nezaslúžili sme si ešte asi vyhrať.“

Michal Ščasný, tréner Žiliny: „Vzhľadom na priebeh zápasu nie som spokojný s bodom. Hlavne v prvom polčase sme boli jasne lepším tímom, rovnako tak prvých dvadsať minút v druhom polčase. Po prestriedaní sme akoby trošku prestali hrať, domáci tam poslali kvalitných hráčov do ofenzívy a prišlo napokon i k závarom pred našou bránkou. Bohužiaľ, tri body robia góly, my sme nedali ani jeden, hoci vyložené šance sme mali. To ma mrzí, takisto trošku nezvládnutý záver, ale určite sme boli k víťazstvu bližšie my.“