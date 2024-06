Veľký prestup z Niké ligy. Do Serie A odchádza hviezda Podbrezovej

"Som nesmierne rád, že sa to podarilo zrealizovať. Keď som sa dozvedel, že v klube pracuje taká osobnosť ako Fabregas, tak to boli neskutočné pocity.

"Je to veľká vec pre Podbrezovú a celý slovenský futbal. Hráč z malého slovenského klubu, ktorý nepatrí medzi top kluby na Slovensku, sa dostane do Talianska a rovno do Serie A.

Peťo je odchovanec klubu, o to je to krajšie. Bol pre nás veľmi dôležitý v kabíne a aj na ihrisku. Nebude pre nás jednoduché nahradiť jeho produktivitu, ale my práve pre toto robíme futbal, aby sme pomohli hráčom ako je Peťo dostať sa do veľkého futbalu.

Sme radi, že sme dokázali celkovo ako klub urobiť takú prácu, že dostáva šancu v naozaj veľkom futbale.

Verím, že to nebude posledný hráč z Podbrezovej, ktorý sa takto posunie. Ďakujeme mu za všetko, čo pre Podbrezovú urobil," uviedol generálny manažér Miroslav Poliaček.