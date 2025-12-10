Guardiola sa zastal svojho bývalého hráča. Real je najťažšie pôsobisko, povedal

Tlaku čeliaci tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Xabi Alonso verí, že situácia v mužstve sa môže rýchlo zmeniť. Uviedol to pred stredajším kľúčovým zápasom Ligy majstrov 2025/2026 proti anglickému Manchestru City.
„Los Blancos“ vyhrali len dva z ostatných siedmich súťažných zápasov a v La Lige v nedeľu doma podľahli Celte Vigo (0:2). Španielske médiá píšu, že Alonso v prípade prehry s ManCity bude čeliť hrozbe odvolania.
„Toto je tím, klub, sme zjednotení a keď ste trénerom Realu Madrid, musíte byť pripravení na takéto situácie pokojne, s jednotou a zodpovednosťou,“ povedal Alonso v utorok novinárom.
„Veľmi sa teším na to, čo nás čaká. Vieme, že sa to môže zmeniť, od hnevu po nedeľňajšom zápase, ktorý je normálny, po vzrušenie z duelu s City... Vo futbale sa veci môžu rýchlo zmeniť, váš pohľad môže byť iný, a my sme práve v takom momente.“
Madridčania minulý týždeň podali jeden z najlepších výkonov pod vedením Alonsa, keď zvíťazili v Bilbau 3:0, no potom doma skolabovali proti Celte.
Podľa Alonsa si mužstvo pred duelom v LM verí: „Všetci sme presvedčení, že môžeme vyhrať. Musíme hrať rýchlo a vo vysokom nasadení, o tom niet pochýb.“
Alonso potvrdil, že má podporu všetkých svojich hráčov, čo potvrdili aj slová záložníka Aureliena Tchouameniho, ktorý trénera bránil. „V zápase proti Vigu mal tréner dobrý plán, ale hráči sú tí, ktorí hrajú na ihrisku," povedal francúzsky reprezentant a dodal:
„Ak prehráme 0:2, znamená to, že sme mali problém na ihrisku, či už s intenzitou alebo technickými chybami. Takže to nie je chyba trénera, musíme sa zlepšiť a aj sa zlepšíme.“
Alonso dostal podporu aj od svojho bývalého kouča z Bayernu Mníchov a súpera v stredajšom zápase - Pepa Guardiolu. „Samozrejme, že mu fandím, pracovali sme spolu rok a pol, dva roky v Bayerne, bol to neuveriteľný zážitok byť s ním," uviedol Guardiola.
„Barcelona a Real Madrid sú pre trénerov tie najťažšie pôsobiská, kde panuje ten najväčší tlak.“