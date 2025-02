Guardiolu mrzelo, ako sa jeho hráči rozsypali: Dúfam, že sa to už nebude opakovať

Keď Nór Erling Haaland v šlágri Premier League na začiatku druhého polčasu zareagoval na zásah reprezentačného spoluhráča z tímu Arsenalu Martina Ödegaarda a vyrovnal na 1:1, zdalo sa, že ManCity by mohli v Londýne získať cenný triumf.

Domáci však už o minútu strelili druhý gól a do konca stretnutia pridali ešte ďalšie tri.

Guardiolu po stretnutí mrzelo, akým spôsobom sa „Citizens“ na konci zápasu rozsypali.

„Sme si vedomí toho, že sa to nemôže stať, no tak, ako už viackrát počas tejto sezóny, súperovi dovolíme veľmi veľa vecí. Bohužiaľ, po druhom góle sa to zopakovalo.

Musíte sa prekonať, nemôžete stratiť kontrolu. Nemôže to dopadnúť tak, ako sme hrali my,“ vyhlásil Guardiola, ktorého zverencom patrí v tabuľke 4. miesto so 41 bodmi, kým 50-bodový Arsenal je druhý.