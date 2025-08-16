Ederson alebo talentovaný Trafford? Guardiola naznačil, kto bude jednotkou Citizens

LONDÝN. Brazílčan Ederson zostane brankárskou jednotkou v anglickom futbalovom klube Manchester City.
Pred vstupom svojho tímu do nového ročníka Premier League to potvrdil kouč tímu Pep Guardiola.
Brankárske zloženie je aktuálne jednou z hlavných tém v tábore „Citizens“.
Podľa medializovaných správ bol možný odchod 31-ročného Edersona do tureckého Galatasarayu Istanbul, keďže do konca aktuálneho kontraktu mu zostáva už len rok.
„Teraz je Ederson jednotkou. Je pripravený,“ poprel špekulácie pre agentúru DPA Guardiola. V úvodnom kole sa jeho zverenci predstavia proti Wolverhamptonu.
Cez leto sa vedeniu Manchestru City podarilo získať do bránky Angličana Jamesa Trafforda, čoraz viac sa okrem toho spomína angažovanie Taliana Gianluigiho Donnarummu z Paríža Saint-Germain.
Okrem toho zrealizovalo viacero hráčskych zmien, v najbližšom období by ešte mohli odísť aj Savinho, Kalvin Phillips a Stefan Ortega.
„Keď chcú zostať, tak je to v poriadku, ale poznajú situáciu. Nie je to ideálne, ale je to moja robota. Ak chcú hrať pravidelne, tak sa to u nás asi nestane,“ dodal tréner City.