Real Sociedad angažoval nového trénera. Skúseností má predovšetkým z Bundesligy

Pellegrino Matarazzo.
TASR|21. dec 2025 o 08:49
Baskický klub viedol v úvode sezóny tréner Sergio Francisco.

Španielsky futbalový klub Real Sociedad San Sebastian angažoval v sobotu na pozíciu hlavného trénera Američana Pellegrina Matarazza v snahe zvrátiť neuspokojivý priebeh sezóny.

Baskický klub minulú nedeľu prepustil trénera Sergia Francisca a po remíze 1:1 na ihrisku Levante sa nachádza na 16. mieste priebežnej tabuľky La Ligy. Tím dočasne viedol tréner rezervného mužstva Jon Ansotegi, informovala agentúra AFP.

„Real Sociedad sa dohodol s trénerom Pellegrinom Matarazzom, ktorý sa stáva novým hlavným trénerom prvého tímu až do konca sezóny 2026/27,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.

Štyridsaťosemročný Matarazzo pôsobil v nemeckom Hoffenheime v ročníku 2023/24, predtým pomohol Stuttgartu k návratu do Bundesligy.

    dnes 08:49
