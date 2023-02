Barcelona s citeľnými stratami, na Old Trafford im bude chýbať trojica hráčov

BARCELONA. Šlágrom štvrtkového programu play off o postup do osemfinále Európskej ligy bude odvetný duel medzi futbalistami Manchestru United a FC Barcelona.

Obrana Barcelony trhá rekordy

Po odchode Cristiana Ronalda preukazuje naplno svoj potenciál, v sedemnástich dueloch strelil 16 gólov. "Proti tímom ako Barcelona musíme vydať zo seba to najlepšie, aby sme sa dostali do ďalšieho kola.

Na Old Trafford budú proti sebe stáť dva veľké tímy. Bude to skvelá atmosféra, prostredie. Je to to najlepšie, čo môžete dostať," citoval web uefa.com trénera United Erika ten Haga.

Konštantnú formu si však držia aj Barcelončania, ktorí v nedeľu zaznamenali siedme ligové víťazstvo za sebou, keď zdolali Cadiz (2:0).

Na čele španielskej La Ligy majú osembodový náskok pred druhým Realom Madrid. Okrem tradične kvalitnej ofenzívy sa mužstvo Xaviho Hernandeza radí medzi európsku elitu v bránení.