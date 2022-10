Dybala možno príde o MS. Zranil sa pri zahrávaní penalty

Dybala skóroval z penalty v 48. minúte, no okamžite začal krívať a o dve minúty neskôr ho kouč Jose Mourinho musel vystriedať.

Dôvodom je zranenie stehna, ktoré utrpel pri zahrávaní penalty v drese AS Rím vo víkendovom ligovom dueli proti Lecce. Jeho gól z bieleho bodu rozhodol o triumfe domácich 2:1.

"Radšej poviem, že to nevyzerá dobre, ako by som povedal priamo, že to vyzerá zle.

Žiaľ, skôr je to asi ten horší prípad. Nie som lekár, ale z vlastnej skúsenosti a z toho, čo mi Paulo povedal je nepravdepodobné, že ho v tomto roku na trávnikoch ešte uvidíme," povedal Mourinho po zápase pre talianske médiá.