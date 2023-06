Slovensko čaká dôležitý duel na Islande. Hrošovský: Môžeme sa k niečomu odraziť

SENEC. Slovenských futbalistov čaká nesmierne dôležitý zápas v kvalifikácii ME. Na pôde Islandu chcú v sobotu získať všetky body, no húževnatý súper si po zmene trénera túži vylepšiť postavenie v tabuľke J-skupiny. Hostia si však veria a podľa stredopoliara Patrika Hrošovského je individuálna kvalita na ich strane.

Suslov si prišiel napraviť chuť do reprezentácie Po domácej bezgólovej remíze s Luxemburskom a triumfe 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou čaká zverencov Francesca Calzonu tretí zápas v kvalifikácii.

Na lavičke Islandu skončil v pozícii trénera Arnar Vidarsson, ktorý doplatil na nevydarený štart tímu. Po prehre 0:3 v Bosne ho nezachránil ani triumf 7:0 v Lichtenštajnsku. Nahradil ho nórsky kormidelník Äge Hareide. "Je to dôležitý zápas, môže v závere rozhodovať. Som presvedčený, že máme kvalitu na to, aby sme na Islande uspeli a získali tri body. Majú kvalitných hráčov, vieme, že to bude náročný zápas. To, že zmenili trénera neriešime, my sa musíme sústrediť sami na seba," povedal útočník Tomáš Suslov.

Suslov si prišiel napraviť chuť do reprezentácie po nevydarenej klubovej sezóne. So svojím tímom FC Groningen zostúpil z najvyššej holandskej súťaže, tradičný klub ju opustil po 23 rokoch: "Sezóna nebola vydarená. Ani ja som nehral tak ako viem. Od začiatku sezóny sa nám menil tréner a nešlo to tak, ako sme si predstavovali. Momentálne neviem povedať nič ku svojej budúcnosti, tieto veci budem riešiť po reprezentácii. Teraz som pripravený hrať za národný tím."

Tomáš Suslov v drese Groningenu. (Autor: Sipa USA/Reuters)

Hrošovský už proti Islandu hral, v novembri 2015 zdolali Slováci tohto súpera v príprave v Žiline 3:1. "Bol a je to stále nepríjemný tím. Obzvlášť teraz, keď prehrali s Bosnou, budú sa chcieť revanšovať. Pre nás to bude o to ťažšie. Bol to odjakživa súdržný tím, ale individuálna kvalita je na našej strane," uviedol skúsený 31-ročný futbalista.

Hrošovský: Na mojom poste je svetová extratrieda V reprezentácii má Hrošovský na svojom poste mimoriadne zdatnú konkurenciu, no v dvojzápase na Islande i v Lichtenštajnsku je pripravený pomôcť čo najviac: "Svoju pozíciu vnímam reálne. Na mojom poste je Stano Lobotka, svetová extratrieda, takže mám smolu. Ja som však stále pripravený pomôcť tímu." Po najbližšom dvojzápase čaká na Slovákov najväčší favorit skupiny Portugalsko.

Aj preto chcú v sobotu a v utorok uspieť, aby sa im 8. septembra proti favoritovi hralo lepšie. "Stále je to len začiatok kvalifikácie, ale bude veľmi dôležitý. Island s nami bude chcieť bojovať o postup. A my sa môžeme odraziť k niečomu zaujímavému pred zápasmi proti najväčšiemu favoritovi," dodal Hrošovský.