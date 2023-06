Dúbravka neinkasoval už tri zápasy za sebou, sériu sa pokúsi natiahnuť na Islande

Dúbravka spolu so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vnímajú tento zápas ako veľmi dôležitý, no nie rozhodujúci.

Túto sériu chce natiahnuť aj v stretnutí proti Islandu, s týmto súperom odohrajú v sobotu Slováci tretí zápas kvalifikácie ME.

Nie je to však pre mňa úplne vec, ktorou by som bol posadnutý.

"Bolo by skvelé natiahnuť sériu bez inkasovaného gólu. Ak si udržíme vzadu nulu, sme stále v hre.

Nečaká nás nič ľahké, ale opakujem, bude to o nás a na to sa chceme sústrediť."

Bude to o súbojoch, oni budú asi nakopávať lopty, ale majú nového trénera a má nový model hry.

Je to dôležitý zápas pre smerovanie v našej skupine. Je možno kľúčový, ale ja ho vnímam ako každý iný.

Pomôcť k nim by mali aj navrátilci do zostavy Marek Hamšík a Milan Škriniar. "Myslím, že si každý uvedomuje, aké kvality majú.

Lobotka cíti únavu

Ich návrat vníma ako veľkú vzpruhu aj stredopoliar Stanislav Lobotka: "Je to veľká pomoc.

Milan je jeden z najlepších obrancov na svete, druhý je legenda reprezentácie. To nám určite pomôže."

Lobotka sa do reprezentácie dostavil po veľkých oslavách, ktoré si užil v Neapole.

Jeho SSC získal po dlhých 33 rokoch titul v Serii A. "Bolo to niečo neopísateľné, to sa musí zažiť, nedá sa to opísať.

Odohral som v lige 38 zápasov, k tomu zápasy v Lige majstrov a reprezentácii. Cítim únavu, ale neviem, či zo zápasov, alebo z osláv.

Bolo toho dosť, ale svaly vydržali a som zdravý. Myslím teraz iba na reprezentáciu a potom chcem myslieť na oddych."