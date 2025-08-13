Tottenham totálne zbabral záver zápasu aj penalty. PSG oslavuje ďalšiu trofej

Superpohár UEFA 2025
Paríž Saint-Germain - Tottenham Hotspur 3:2 po 11 m (0:1)
Góly: 85. Lee Kang-In, 90+4. Ramos - 39. van de Ven, 48. Romero
Rozhodcovia: Pinheiro – Jesus, Maia (všetci Portug.)
ŽK: Barcola, Pacho, Dembele - Richarlison, Danso.
Rozstrel z 11 m: Solanke 0:1, Vitinha nedal, Bentancur 0:2, Ramos 1:2, van de Ven nedal, Dembele 2:2, Tel nedal, Lee Kang-in 3:2, Porro 3:3, Mendes 4:3.
PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery (68. Lee Kang-in), Vitinha, Doue (77. Ramos) – Barcola (68. Mbaye), Dembele, Kvaracchelija (60. Ruiz)
Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Danso, van de Ven – Palhinha (72. Gray), Bentancur, Sarr (90. Bergvall) – Kudus (79. Tel), Richarlison (72. Solanke), Spence
UDINE. Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v Superpohári UEFA. V zápase zdolali Tottenham Hotspur 3:2 po penaltovom rozstrele.
Pre oba tímy to bola prvá ostrá konfrontácia v novom ročníku. Parížania nehrali od spomínaného finále klubového šampionátu a trojtýždňová pauza sa podpísala na ich výkone.
Londýnčania boli v stretnutí obetavejší a udreli v závere prvého dejstva a krátko po zmene strán.
V oboch prípadoch sa presadili obrancovia, skóre otvoril Holanďan Micky van de Ven. Pridal sa k nemu argentínsky stopér Cristian Romero.
Parížania však ukázali svoju silu v ofenzíve a po mohutnom závere si vybojovali aspoň rozstrel.
Najskôr v 85. minúte znížil striedajúci Lee Kang-in a v záverečných sekundách zariadil vyrovnanie ďalší žolík z lavičky Goncalo Ramos.
PSG nezačali ani rozstrel ideálne, prehrávali už 0:2, opäť však zvrátili nepriaznivý stav a po premenenom pokuse Nuna Mendesa oslavovali prvú trofej v sezóne.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Prvý polčas medzi víťazmi dvoch najprestížnejších európskych pohárových súťaží príliš atraktivity nepriniesol.
Parížania mali dlhú sezónu a po troch týždňoch voľna sa pustili do ostrého štartu nového ročníka s množstvom chýb.
VIDEO: Micky van den Ven a jeho gól na 1:0
Favorit duelu sa trápil v rozohrávke a v prvom dejstve nevystrelil na bránu. Záblesk peknej kombinačnej hry priniesla v prvej štyridsaťpäťminútovke iba šanca Kvaraccheliju, ktorý v ôsmej minúte zakončil z otočky mimo tri žrde.
Londýnčania boli nebezpečnejší, ako prvý brankára Chevaliera ohrozil prudkou strelou v 23. minúte brazílsky útočník Richarlison.
„Kohúti“ išli za gólom a strelili ho v 39. minúte, keď najskôr Chevalier vytlačil zakončenie Palhinhu na brvno, na dorážku van de Vena už však nárok nemal.
II. polčas:
Parížania si nepomohli nevydareným vstupom do druhého polčasu. Už po necelých troch minútach totiž inkasovali, keď sa presnou hlavičkou presadil opäť obranca Spurs - argentínsky stopér Romero.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól PSG
Následne sa hra príliš kúskovala, čo nahrávalo anglickému zástupcovi, ktorý sa nikam nemusel ponáhľať.
PSG mohli znížiť v 67. minúte, keď sieť rozvlnil Barcola. Svoje postavenie si však nepostrážil Fabian Ruiz, ktorý bol v ofsajde.
Kontaktný gól predsa prišiel, v 85. minúte sa oprel do lopty spoza šestnástky striedajúci Lee Kang-in a prekonal Vicaria.
Taliansky brankár inkasoval z hry ešte raz, keď Ramos hlavičkou poslal duel do rozstrelu. V ňom to opäť „kohúti“ nezvládli, stratili dvojgólový náskok a trofej „darovali“ súperovi.
Prehľad víťazov Superpohára UEFA
- 2000 Galatasaray Istanbul
- 2001 FC Liverpool
- 2002 Real Madrid
- 2003 AC Miláno
- 2004 FC Valencia
- 2005 FC Liverpool
- 2006 FC Sevilla
- 2007 AC Miláno
- 2008 Zenit Petrohrad
- 2009 FC Barcelona
- 2010 Atletico Madrid
- 2011 FC Barcelona
- 2012 Atletico Madrid
- 2013 Bayern Mníchov
- 2014 Real Madrid
- 2015 FC Barcelona
- 2016 Real Madrid
- 2017 Real Madrid
- 2018 Atletico Madrid
- 2019 FC Liverpool
- 2020 Bayern Mníchov
- 2021 FC Chelsea
- 2022 Real Madrid
- 2023 Manchester City
- 2024 Real Madrid
- 2025 Paríž Saint-Germain