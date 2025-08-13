Tottenham totálne zbabral záver zápasu aj penalty. PSG oslavuje ďalšiu trofej

Goncalo Ramos oslavuje gól.
Goncalo Ramos oslavuje gól.
Sportnet, TASR|13. aug 2025 o 23:10
Tottenham viedol o dva góly.

Superpohár UEFA 2025

Paríž Saint-Germain - Tottenham Hotspur 3:2 po 11 m (0:1)

Góly: 85. Lee Kang-In, 90+4. Ramos - 39. van de Ven, 48. Romero

Rozhodcovia: Pinheiro – Jesus, Maia (všetci Portug.)

ŽK: Barcola, Pacho, Dembele - Richarlison, Danso.

Rozstrel z 11 m: Solanke 0:1, Vitinha nedal, Bentancur 0:2, Ramos 1:2, van de Ven nedal, Dembele 2:2, Tel nedal, Lee Kang-in 3:2, Porro 3:3, Mendes 4:3.

PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery (68. Lee Kang-in), Vitinha, Doue (77. Ramos) – Barcola (68. Mbaye), Dembele, Kvaracchelija (60. Ruiz)

Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Danso, van de Ven – Palhinha (72. Gray), Bentancur, Sarr (90. Bergvall) – Kudus (79. Tel), Richarlison (72. Solanke), Spence

UDINE. Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v Superpohári UEFA. V zápase zdolali Tottenham Hotspur 3:2 po penaltovom rozstrele.

Pre oba tímy to bola prvá ostrá konfrontácia v novom ročníku. Parížania nehrali od spomínaného finále klubového šampionátu a trojtýždňová pauza sa podpísala na ich výkone.

Londýnčania boli v stretnutí obetavejší a udreli v závere prvého dejstva a krátko po zmene strán.

Tottenham oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.
Cristian Romero strieľa gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.
Cristian Romero strieľa gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.
Micky van de Ven oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.
Micky van de Ven oslavuje gól v zápase Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur v Superpohári UEFA.

V oboch prípadoch sa presadili obrancovia, skóre otvoril Holanďan Micky van de Ven. Pridal sa k nemu argentínsky stopér Cristian Romero.

Parížania však ukázali svoju silu v ofenzíve a po mohutnom závere si vybojovali aspoň rozstrel.

Najskôr v 85. minúte znížil striedajúci Lee Kang-in a v záverečných sekundách zariadil vyrovnanie ďalší žolík z lavičky Goncalo Ramos.

PSG nezačali ani rozstrel ideálne, prehrávali už 0:2, opäť však zvrátili nepriaznivý stav a po premenenom pokuse Nuna Mendesa oslavovali prvú trofej v sezóne.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Prvý polčas medzi víťazmi dvoch najprestížnejších európskych pohárových súťaží príliš atraktivity nepriniesol.

Parížania mali dlhú sezónu a po troch týždňoch voľna sa pustili do ostrého štartu nového ročníka s množstvom chýb.

VIDEO: Micky van den Ven a jeho gól na 1:0

Favorit duelu sa trápil v rozohrávke a v prvom dejstve nevystrelil na bránu. Záblesk peknej kombinačnej hry priniesla v prvej štyridsaťpäťminútovke iba šanca Kvaraccheliju, ktorý v ôsmej minúte zakončil z otočky mimo tri žrde.

Londýnčania boli nebezpečnejší, ako prvý brankára Chevaliera ohrozil prudkou strelou v 23. minúte brazílsky útočník Richarlison.

„Kohúti“ išli za gólom a strelili ho v 39. minúte, keď najskôr Chevalier vytlačil zakončenie Palhinhu na brvno, na dorážku van de Vena už však nárok nemal.

II. polčas:

Parížania si nepomohli nevydareným vstupom do druhého polčasu. Už po necelých troch minútach totiž inkasovali, keď sa presnou hlavičkou presadil opäť obranca Spurs - argentínsky stopér Romero.

VIDEO: Vyrovnávajúci gól PSG

Následne sa hra príliš kúskovala, čo nahrávalo anglickému zástupcovi, ktorý sa nikam nemusel ponáhľať.

PSG mohli znížiť v 67. minúte, keď sieť rozvlnil Barcola. Svoje postavenie si však nepostrážil Fabian Ruiz, ktorý bol v ofsajde.

Kontaktný gól predsa prišiel, v 85. minúte sa oprel do lopty spoza šestnástky striedajúci Lee Kang-in a prekonal Vicaria.

Taliansky brankár inkasoval z hry ešte raz, keď Ramos hlavičkou poslal duel do rozstrelu. V ňom to opäť „kohúti“ nezvládli, stratili dvojgólový náskok a trofej „darovali“ súperovi.

Prehľad víťazov Superpohára UEFA

  • 2000 Galatasaray Istanbul
  • 2001 FC Liverpool
  • 2002 Real Madrid
  • 2003 AC Miláno
  • 2004 FC Valencia
  • 2005 FC Liverpool
  • 2006 FC Sevilla
  • 2007 AC Miláno
  • 2008 Zenit Petrohrad
  • 2009 FC Barcelona
  • 2010 Atletico Madrid
  • 2011 FC Barcelona
  • 2012 Atletico Madrid
  • 2013 Bayern Mníchov
  • 2014 Real Madrid
  • 2015 FC Barcelona
  • 2016 Real Madrid
  • 2017 Real Madrid
  • 2018 Atletico Madrid
  • 2019 FC Liverpool
  • 2020 Bayern Mníchov
  • 2021 FC Chelsea
  • 2022 Real Madrid
  • 2023 Manchester City
  • 2024 Real Madrid
  • 2025 Paríž Saint-Germain

