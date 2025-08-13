ONLINE: Paríž St. Germain - Tottenham Hotspur dnes, Superpohár UEFA LIVE

UDINE. Futbalisti Paríža St. Germain a Tottenhamu Hotspur dnes hrajú zápas Superpohára UEFA.
Duel hostí štadión Bluenergy Stadium - Stadio Friuli v talianskom Udine.
Zápas Superpohára je tradičným stretom medzi víťazom Ligy majstrov francúzskym PSG a víťazom Európskej ligy, ktorým je Tottenham Hotspur.
Zápas nabídne řadu atraktivních individualit. Ousmane Dembélé, nejlepší střelec PSG z uplynulé sezóny, má s Tottenhamem své zkušenosti z dob působení v Barceloně, kde proti Spurs zaznamenal gól týdne UEFA. Na straně londýnského celku bude chtít navázat na své výkony z Evropské ligy Brennan Johnson, autor pěti branek včetně vítězného zásahu ve finále. Duel také může ozvláštnit česká stopa – brankář Antonín Kinský je členem kádru Spurs, ačkoliv do finálového zápasu pravděpodobně nenastoupí.
Půjde o vůbec první soutěžní střetnutí PSG a Tottenhamu. Pařížané v roce 2025 vyhráli pět z osmi zápasů proti anglickým týmům, zatímco Spurs naposledy čelili francouzskému soupeři v sezoně 2022/23, kdy dvakrát porazili Marseille v Lize mistrů. Statistiky posledních ročníků Superpoháru hovoří spíše pro vítěze Ligy mistrů, kteří uspěli v 11 z posledních 12 finále této soutěže.
Pro Tottenham znamenal triumf v Evropské lize první cennou trofej od roku 2008 a také vstupenku do Ligy mistrů. Navzdory úspěchu se klub rozhodl pro trenérskou změnu a angažoval Thomase Franka, jenž se snaží pozvednout tým po nevydařené domácí sezóně zakončené až 17. místem v Premier League. Spurs se v přípravě potýkali s kolísavou formou a absencemi klíčových hráčů (např. Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke), nicméně v evropských pohárech se jim v poslední době daří – čtyři poslední soutěžní výhry přišly právě v těchto duelech.
PSG pod vedením Luise Enriqueho letos dominovalo domácím soutěžím a v Lize mistrů dosáhlo historického triumfu, když ve finále deklasovalo Inter Milán 5:0 – nejvyšším rozdílem v historii soutěže. Přesto má tým co napravovat, protože ve finále mistrovství světa klubů podlehl Chelsea 0:3. Pařížané se v Superpoháru představí poprvé od prohry s Juventusem v roce 1996 a kromě zranění či absencí (např. Gianluigi Donnarumma, João Neves) mohou čerpat motivaci i z osobního příběhu trenéra Enriqueho, kterého před dvěma lety odmítl právě Tottenham.
Ve středu 13. srpna se na Bluenergy Stadium v italském Udine odehraje jubilejní 50. ročník Superpoháru UEFA. Vítěz Ligy mistrů Paris Saint-Germain vyzve šampiona Evropské ligy Tottenham Hotspur. Francouzský celek se pokusí přidat pátou trofej v letošním kalendářním roce a zároveň se stát prvním francouzským mužstvem, které tuto soutěž ovládne. Úvodní výkop prestižního duelu je naplánován na 21:00.
