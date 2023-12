Parížania doplatili na stratu kontroly. Súper nás takmer neohrozil, myslí si Enrique

Parížania viedli, keď po hodine hry premenil pokutový kop Kylian Mbappe, no v tretej minúte nadstaveného času doklepol hlavou zblízka do siete Jonathan David a vybojoval pre svoj tím bod.

"Proti veľmi dobrému mužstvu sme hrali veľmi kvalitne v obrane v úvodných 80 minútach. Súper nás takmer neohrozil. Lenže mierna strata kontroly a tlak Lille spôsobil, že máme iba bod.

Je to škoda, no zápasy treba hrať do posledných sekúnd. Výsledok nie je obrazom hry, ale tak to je," zhodnotil duel tréner Parížanov Luis Enrique podľa AFP.

Úradujúcich šampiónov čaká do konca kalendárneho roku ešte domáci duel proti FC Metz.

"Chceme si zachovať náskok päť bodov pred najbližším súperom. Musíme sa zlepšiť a robiť všetko pre to, aby sme mali dostatočnú silu a kvalitu v nadchádzajúcej kľúčovej fáze sezóny," prízvukoval španielsky kouč.

Jeho portugalský oponent na lavičke Lille mal z bodu radosť. "Odohrali sme vyrovnaný duel. Záverečných 15 minút sme ukázali veľkú odvahu," pochvaľoval si Paulo Fonseca.

Francúzski šampióni z roku 2021 nepoznajú trpkosť prehry od 26. septembra, celkovo desať duelov v Ligue 1 a v tabuľke im patrí 4. priečka.