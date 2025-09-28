Futbalisti PSG si môžu spríjemniť Vianoce ďalšou trofejou. Meno svojho súpera ešte nevedia

Futbalisti Paríž St. Germain.
(Autor: TASR/AP)
28. sep 2025 o 14:10
Úradujúci víťaz Ligy majstrov sa predstaví vo finále Interkontinentálneho pohára.

PARÍŽ. Úradujúci víťaz futbalovej Ligy majstrov Paríž St. Germain sa 17. decembra predstaví prvýkrát vo finále Interkontinentálneho pohára.

Meno svojho súpera v katarskej Dauhe sa dozvie iba štyri dní predtým, keď je na programe finále play off tzv. Challenger cupu.

Vyzývateľom PSG bude africký šampión Pyramids z Egypta alebo úspešný z duelu medzi mexickým Cruzom Azul a víťazom Pohára osloboditeľov.

Finále Copa Libertadores je na programe 29. novembra, pripomenula agentúra AFP.

V rokoch 1960-2004 boli aktérmi Interkontinentálneho pohára šampióni Európy a Južnej Ameriky.

Od roku 2005 sa začali hrať MS klubov, na ktorých štartujú aj kluby z ďalších kontinentov.

Tie prešli zmenou a tento rok sa konali v rozšírenom formáte. Nový systém nterkontinentálneho pohára prišiel vlani, keď Real Madrid zdolal mexický klub Pachuca.

