Rekordná odmena či piata trofej v sezóne. PSG má na MS klubov jasný cieľ

"Myslím si, že je to neuveriteľná súťaž. Naším cieľom je byť konkurencieschopní a pokúsiť sa vyhrať piatu trofej v sezóne," vyhlásil tréner Luis Enrique bezprostredne po triumfe v Lige majstrov v Mníchove.

LOS ANGELES. Čerství králi európskeho futbalu - francúzsky tím Paríž Saint-Germain - už dorazili do Spojených štátov amerických a pripravujú sa na majstrovstvá sveta klubov.

Na oddych však nie je čas. Mnohí hráči, vrátane hrdinu finále Désirého Douého, strávili uplynulý týždeň na reprezentačných zrazoch a následne sa presunuli do Los Angeles, kde ich čaká úvodný duel MS klubov.

Nik by sa nemohol čudovať, ak by si Parížania chceli dopriať oddych po historickom víťazstve 5:0 nad Interom Miláno , ktoré im prinieslo prvý celkový triumf v Lige majstrov v klubovej histórii.

Následne ich čaká brazílske Botafogo a v závere B-skupiny sa stretnú so domácim družstvom Seattle Sounders aj so slovenským stredopoliarom Albertom Rusnákom mladším.

Ak sa PSG dostanú do vyraďovacej časti, môžu v prípade postupu do finále v New Yorku odohrať až sedem zápasov – len mesiac pred štartom novej sezóny v európskom Superpohári proti Tottenhamu Hotspur.

A náročný program si vyberá svoju daň, keď najlepší strelec tímu Ousmane Dembélé (33 gólov v sezóne) laboruje so zranením z reprezentačného zrazu.

Klub počas krátkeho prestupového obdobia nerozšíril káder, hoci záujem mal o ukrajinského obrancu Illju Zabarného z anglického Bournemouthu.

Motiváciou pre PSG je aj rekordná finančná odmena – aktuálne najlepší európsky tím si môže v prípade triumfu v súťaži prilepšiť až o 125 miliónov dolárov, čo je v prepočte cez 108 miliónov eur.