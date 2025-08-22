PSG sa natrápil, no potvrdil úlohu favorita. Ligue 1 vedie len s dvoma strelenými gólmi

Ligue 1 - 2. kolo
Paríž St. Germain - Angers 1:0 (0:0)
Gól: 50. Ruiz
PARÍŽ. Futbalisti Paríža St. Germain vyhrali piatkový zápas druhého kola francúzskej Ligue 1 nad Angers najtesnejším rozdielom 1:0.
Jediný gól úradujúcich majstrov strelil v 50. minúte španielsky stredopoliar Fabian Ruiz, keď prekvapil brankára Herveho Koffiho strelou spoza obrancov.
Zverenci trénera Luisa Enriqueho doposiaľ vyťažili z minima maximum, pretože na zisk šesť bodov im stačili len dva strelené góly. V úvodnom kole rozhodol o výhre na pôde Nantes kapitán Vitinha.