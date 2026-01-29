Tréner Senegalu dostal dištanc za stiahnutie hráčov z ihriska. Potrestaní boli aj dvaja hráči

Tréner senegalských futbalistov Pape Thiaw dostal disciplinárny trest na päť zápasov za nešportové správanie počas finále Afrického pohára národov, počas ktorého jeho zverenci na protest na štvrť hodiny prestali hrať a odišli zo ihriska.
Stopku na dve stretnutia dostali aj dvaja hráči, zväz Senegalu celkovo zaplatí pokutu 615.000 dolárov.
Africká konfederácia sankcie stanovila aj pre domáce Maroko, žiadna sa však nevzťahuje na majstrovstvá sveta.
Thiaw odviedol svoj tím z ihriska pri finále proti Maroku 18. januára v Rabate. Neskôr sa tréner ospravedlnil s tým, že konal v emóciách a chcel hráčov ochrániť pred krivdou.
Senegal protestoval proti neuznanému gólu a penalte pre súpera. Kapitán Sadio Mané po 15 minútach presvedčil tím na návrat, a keď Brahim Diaz pokutový kop zahodil, rozhodol o výhre hostí 1:0 v predĺžení Pape Gueya.
VIDEO: Zostrih zápasu Senegal - Maroko z finále Afrického pohára národov
Africká konfederácia (CAF) Thiawovi vymerala pokutu 100.000 dolárov za nešportové správanie, hráči Iliman Ndiaye a Ismaila Sarr nesmú hrať dve stretnutia v rámci CAF, pretože sa nesprávali slušne k rozhodcovi.
Sankcie dostalo aj domáce Maroko. Celkovo zaplatí 315.000 dolárov okrem iného za to, že podávači lôpt opakovane kradli senegalskému brankárovi uterák.
Kapitán Achraf Hakimi dostal stopku na dva duely, záložník Ismael Sajbarí na tri. Všetko sa týka iba zápasov v rámci CAF, nie svetového šampionátu v lete v USA, Mexiku a Kanade.