ONLINE: PAOK Solún - Slavia Praha dnes, Európska liga LIVE (7. kolo)

PAOK Solún



Domáci futbalisti dokázali nzbierať v prebiehajúcom ročníku Európskej ligy zatiaľ 7 bodov a majú pozitívne skóre 10:8. PAOK sa nachádza zatiaľ na postupovej 23. pozícii. Ak by dnes vyhral tak s istotou by mal postúpiť. Uvidíme či sa im to podarí.



SK Slavia Praha



Výsledky Slavie Praha v Európskej lige sú zatiaľ veľkým sklamaním. Na svojom konte majú len 4 body a negatívne skóre 5:7. Pražskému mužstvu patrí aktuálne až 29. pozícia. Ak chce Slávia ešte pomýšľať na postup musí dnes zvíťaziť.