Palmeiras otočili skóre z 0:3. Vo finále narazia na veľkého rivala

Raphael Veiga oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. okt 2025 o 09:45
Palmeiras má šancu získať titul po štyroch rokoch.

SAO PAOLO. O triumf v Copa Libertadores budú tento rok bojovať futbalisti Palmeirasu Sao Paulo a Flamenga Rio de Janeiro.

Najprestížnejšia juhoamerická súťaž tak bude mať po ôsmykrát z uplynulých deviatich sezón šampióna z Brazílie. Finále je na programe 29. novembra v Lime.

Palmeiras dokázal zvrátiť nepriaznivo sa vyvíjajúci dvojzápas s ekvádorským tímom Liga Deportiva Universitaria, keď v noci na piatok zvíťazil doma 4:0.

Do stretnutia si pritom priniesol manko 0:3 z prvého duelu. O dva presné zásahy sa postaral stredopoliar Raphael Veiga, ktorý strelil aj postupový gól v 82. minúte z penalty.

Palmeiras má šancu získať titul po štyroch rokoch, Flamengo po troch.

dnes 09:45
