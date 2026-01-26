Hrôza v Mexiku sa neskončila len pri streľbe na ihrisku. Pri útoku zomrelo viacero ľudí

SITA|26. jan 2026 o 10:45
Bežný futbalový deň sa v mexickom meste Salamanca zmenil na krvavú drámu.

Najmenej 11 ľudí prišlo o život pri ozbrojenom útoku na futbalovom ihrisku v meste Salamanca v centrálnom mexickom štáte Guanajuato.

Informovali o tom miestne úrady, podľa ktorých sa streľba odohrala priamo v jednej z mestských štvrtí počas nedele. Útočníci po sebe zanechali scénu ako z vojny.

„Smrť 11 osôb bola potvrdená, z toho 10 zomrelo priamo na mieste a jedna osoba neskôr počas poskytovania lekárskej pomoci v nemocnici,“ uviedla kancelária starostu v oficiálnom vyhlásení. Podľa samosprávy sa okamžite začala bezpečnostná operácia zameraná na dolapenie páchateľov.

Útok si vyžiadal aj ďalších zranených. „Okrem toho bolo strelnými zbraňami zranených 12 ľudí, ktorí sú momentálne v lekárskej starostlivosti,“ dodali úrady. Stav niektorých obetí je podľa miestnych médií vážny.

Hrôza v Salamance sa však neskončila len pri streľbe na ihrisku. Už v sobotu večer polícia v tom istom meste našla štyri vrecia s ľudskými pozostatkami, čo ešte viac posilnilo obavy z eskalácie násilia v regióne.

Štát Guanajuato a vysoká kriminalita v ňom je paradox. Ide o prosperujúce priemyselné centrum a obľúbenú turistickú oblasť, no zároveň je podľa oficiálnych štatistík najsmrteľnejším štátom Mexika v dôsledku krvavých bojov drogových gangov o územie.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová pritom začiatkom roka tvrdila, že miera vrážd v roku 2025 klesla na najnižšiu úroveň za ostatnú dekádu vďaka novej bezpečnostnej stratégii vlády. Najnovší masaker však vyvoláva otázky, či sa násilie naozaj darí dostať pod kontrolu.

Hrôza v Mexiku sa neskončila len pri streľbe na ihrisku. Pri útoku zomrelo viacero ľudí
