Najväčším favoritom na Zlatú loptu je hráč PSG. Spomínajú sa však aj Salah či Palmer

Hoci niektorí špekulujú, či by víťazstvo FC Chelsea nad PSG (3:0) vo finále majstrovstiev sveta klubov nemohlo zmeniť hlasovanie v prospech Colea Palmera, pre mnohých Dembélé zostáva jasným favoritom.

Zaujímavý je však tiež pohľad na to, kto by si ocenenie zaslúžil podľa štatistík či dlhodobých výkonov.

Ak by sa hodnotili len góly a asistencie v domácej súťaži, jasným víťazom by bol Salah. Po zohľadnení všetkých kritérií týkajúcich sa produktivity by Top 3 mali vytvoriť Raphinha, Dembélé a Salah.

Hoci viacerí považujú za najväčšiu hviezdu súčasnej Barcelony Yamala, pravdou je, že Raphinha dal v minulej sezóne o 17 gólov viac ako Yamal a v ofenzívnych číslach vynikal lepšie ako mladučká hviezdička.

Medzi obrancami bol najvyššie Holanďan Virgil van Dijk, ktorý zaznamenal najviac nominácií do tímu mesiaca ESM spomedzi stopérov od roku 1995.

Hoci je považovaný za najlepšieho obrancu modernej éry, v tejto sezóne nebol najlepším hráčom vo svojom tíme.