Veľká smola talentu Manchestru City. Mohol zažiť prelomovú sezónu, no zlomil si nohu

"Za neho samého ma to veľmi mrzí. Ani nie pre veľmi vydarenú prípravu, to nehrá úlohu. V prípade dlhého zranenia je to vždy veľká škoda pre hráča," uviedol v piatok tréner Pep Guardiola, ktorý Bobba v auguste nasadil do duel o FA Community Shield proti Manchestru United.