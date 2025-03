Osasuna podala sťažnosť. Stopér Barcelony údajne nastúpil neoprávnene

Martinez dostal pozvánku do španielskej reprezentácie, ale napokon sa k národnému tímu v uplynulom asociačnom termíne nepripojil, oficiálne pre zranenie kolena.

Podľa pravidiel Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) nemôže hráč nastúpiť za svoj klub počas piatich dní od posledného reprezentačného duelu, ak nehral za národné mužstvo napriek pozvánke. Povolené by to mal, iba ak by dostal výnimku od národného zväzu.