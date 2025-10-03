Osasuna zvládla domácu drámu. O víťazstve rozhodol v 90. minúte obranca

Hráč Osasuny oslavuje gól (Autor: X/Osasuna)
TASR|4. okt 2025 o 00:00
Osasuna doma zdolala Getafe.

La Liga - 8. kolo

Osasuna - Getafe 2:1 (1:1)

Góly: 45+3. Bretones, 90. Catena - 23. Mayoral

MADRID. Osasuna zvíťazila v dramatickom zápase 8. kola La Ligy nad Getafe 2:1. Hrdinom sa stal obranca Alejandro Catena, ktorý rozhodol o výhre domácich v 90. minúte.

Hostia išli do vedenia v 23. minúte, keď Borja Mayoral otvoril skóre – 0:1. Osasuna však stihla vyrovnať ešte do polčasu. V nadstavenom čase prvého dejstva sa presadil Alejandro Bretones po prihrávke Víctora Muñoza – 1:1.

Rozhodnutie prišlo v samom závere. V 90. minúte rozhodol o víťazstve Osasuny obranca Alejandro Catena, ktorý prekonal brankára po asistencii Rubéna Garcíu – 2:1.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 00:00
