Osasuna zvládla domácu drámu. O víťazstve rozhodol v 90. minúte obranca

La Liga - 8. kolo
Osasuna - Getafe 2:1 (1:1)
Góly: 45+3. Bretones, 90. Catena - 23. Mayoral
MADRID. Osasuna zvíťazila v dramatickom zápase 8. kola La Ligy nad Getafe 2:1. Hrdinom sa stal obranca Alejandro Catena, ktorý rozhodol o výhre domácich v 90. minúte.
Hostia išli do vedenia v 23. minúte, keď Borja Mayoral otvoril skóre – 0:1. Osasuna však stihla vyrovnať ešte do polčasu. V nadstavenom čase prvého dejstva sa presadil Alejandro Bretones po prihrávke Víctora Muñoza – 1:1.
Rozhodnutie prišlo v samom závere. V 90. minúte rozhodol o víťazstve Osasuny obranca Alejandro Catena, ktorý prekonal brankára po asistencii Rubéna Garcíu – 2:1.