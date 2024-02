ONLINE: Žrebovanie skupín dnes, Liga národov 2024 LIVE

Koše k rozlosování Liga A Koš 1 (účastníci Finals): Španělsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Itálie Koš 2: Dánsko, Portugalsko, Německo, Belgie Koš 3: Švýcarsko, Německo, Polsko, Francie Koš 4 (postup z ligy B): Izrael, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Skotsko Liga B Koš 1 (sestup z ligy A): Rakousko, ČESKO , Anglie, Wales Koš 2: Finsko, Ukrajina, Island, Norsko Koš 3: Slovinsko, Irsko, Albánie, Černá Hora Koš 4 (postup z ligy C): Gruzie, Řecko, Turecko, Kazachstán Liga C Koš 1 (sestup z ligy B): Rumunsko, Švédsko, Lucembursko, Arménie Koš 2: Ázerbajdžán, Kosovo, Bulharsko, Faerské Ostrovy Koš 3: Severní Makedonie, Slovensko, Severní Irsko, Kypr Koš 4 (postup z ligy D): Bělorusko, Litva/Gibraltar, Estonsko, Lotyšsko Liga D Koš 1 (sestup z ligy C): Litva/Gibraltar, Moldavsko Koš 2: Malta, Andorra, San Marino, Lichtenštejnsko Litva s Gibraltarem odehraje ještě tzv. play-outs o rozhodnutí, kdo bude hrát v jaké lize.

