ONLINE: Žreb 3. predkola Konferenčnej ligy dnes LIVE (Spartak Trnava, DAC Dunajská Streda)

Hlavná vetva



Skupina 2



Nasadení:

1 Legia Warszawa (POL) – Caernarfon Town FC (WAL)

2 Go Ahead Eagles (NED) – SK Brann (NOR)

3 KuPS Kuopio (FIN) – Tromsø IL (NOR)

4 HNK Hajduk Split (CRO) -HB Tórshavn (FRO)

5 F91 Diddeleng (LUX) – BK Häcken (SWE)



Nenasadení:

6 Valur (ISL) – St Mirren FC (SCO)

7 Kilmarnock FC (SCO) – Cercle Brugge KSV (BEL)

8 Brøndby IF (DEN) – KF Llapi 1932 (KOS)

9 Stjarnan (ISL) – Paide Linnameeskond (EST)

10 MFK RUŽOMBEROK (SVK) – Trabzonspor A.Ş. (TUR)



Skupina 4



Nasadení:

1 KAA Gent (BEL) – Víkingur (FRO)

2 Djurgården (SWE) – FC Progrès Niederkorn (LUX)

3 Vitória SC (POR) – Floriana FC (MLT)

4 Breiðablik (ISL) – FC Drita (KOS)

5 FK Sarajevo (BIH) – FC SPARTAK TRNAVA (SVK)



Nenasadení:

6 Ilves Tampere (FIN) – FK Austria Wien (AUT)

7 FC Zürich (SUI) – Shelbourne FC (IRL)

8 Molde FK (NOR) – Silkeborg IF (DEN)

9 Wisła Kraków (POL) – SK Rapid Wien (AUT)

10 FK Auda (LVA) – Cliftonville FC (NIR)



Skupina 5



Nasadení:

1 F.C. Copenhagen (DEN) – FCB Magpies (GIB)

2 Omonoia FC (CYP) – FC Torpedo Kutaisi (GEO)

3 Riga FC (LVA) – WKS Śląsk Wrocław (POL)

4 NK Olimpija Ljubljana (SVN) – FC Polissya Zhytomyr (UKR)

5 HŠK Zrinjski Mostar (BIH) – NK Bravo (SVN)

6 NK Osijek (CRO) – FCI Levadia Tallinn (EST)



Nenasadení:

7 PFC Zire (AZE) – FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA (SVK)

8 FC St. Gallen 1879 (SUI) – FC Tobol (KAZ)

9 Sumqayıt FK (AZE) – Fehérvár FC (HUN)

10 FC Baník Ostrava (CZE) – FC Urartu (ARM)

11 FC Sheriff Tiraspol (MDA) – IF Elfsborg (SWE)

12 Panathinaikos FC (GRE) – PFC Botev Plovdiv (BUL)