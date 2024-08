Ružomberok má v odvete náročnú pozíciu. Smetana: Verím, že súpera prekvapíme

Treba byť efektívni, produktívni a, samozrejme, kontrolovať si tiež defenzívu, aby sme súpera nepúšťali do nebezpečných situácií a vlastných príležitostí. To bude základný cieľ.

Český kouč dúfa, že odveta s arménskym vicemajstrom bude mať úplne iný priebeh: "Minulý týždeň sme sa spoznali. Myslím si, že určite sa nájdu nejaké okienka, či situácie, kde by sme Noah mohli prekvapiť. Verím, že sa to aj podarí."

Plus stretnutie musí byť o energii, o emóciách a nasadení. To všetko takýto zápas si vyžaduje," odkryl Smetana princípy plánu na FC Noah.

V MFK Ružomberok je veľké odhodlanie postarať sa o menší športový zázrak. "Aj súperovi sa môže stať to, čo nám na jeho ihrisku.

Pri prvom góle bola chyba, ktorú sme dlho nespravili, potom penalta a na konci vlastný gól.

To sú situácie, ktoré môže priniesť každý zápas, no my musíme urobiť všetko pre to, aby to bolo na druhej strane," vravel tréner MFK.