Ružomberok odchádza z Arménska sklamaný. Šanca na Konferenčnú ligu výrazne klesla

Konferenčná liga - play-off

VIDEO: Prvý gól do siete Ružomberka

Domáci zahrozili už v druhej minúte, ale Frühwald podržal svoj tím. Krátko na to však Noah skóroval, keď Ferreirov center brankár Ružomberka len vyrazil pred seba a Gregorio sa nemýlil. Po štvrťhodine hry mohol pridať druhý gól Manveljan, Frühwald zneškodnil jeho strelu.

Obaja kormidelníci urobili pred vstupom do druhého dejstva jednu zmenu. Na strane hostí skončil Domonkos a nahradil ho Selecký.

Na druhej strane sa v šestnástke uvoľnil Jackuliak, hlavou však minul bránu Čančareviča. Z diaľky sa opäť pripomenul Ferreira, no zakončenie išlo tesne nad bránu. Tréner Smetana sa po polhodine rozhodol pre impulz, stiahol Jackuliaka a namiesto neho prišiel Chobot.

V 54. minúte urobil obrovskú chybu ružomberský brankár, no Gregorio trafil len žrď. Krátko na to sa uvoľnil Manveljan, ale Maslo zblokoval jeho zakončenie. Po hodine hry prvýkrát zaváhala obrana domácich, Hladík sa dostal do úniku, jeho strela však mierila mimo bránu.

Portugalský útočník Gregorio bol naďalej aktívny, ale Frühwald s jeho pokusom nemal problém. V 70. minúte museli prerušiť duel pre výpadok prúdu. Prestávka zjavne pomohla hosťom a Gomola preveril Čančareviča.

Na opačne strane prestrelil bránku Manveljan. Potom však Maslo zahral v šestnástke rukou a z penalty zvýšil práve Manveljan. Noah si strážil náskok a v úplnom závere ešte z rohu skóroval Aias, ktorý výrazne priblížil svoje mužstvo k postupu zahrať si na jeseň v hlavnej fáze EKL.