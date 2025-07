Dokáže nevšedné veci. Sninčan mení smer, zarobí ako nikdy predtým

BRATISLAVA. Neraz počúval, že je veľký talent a trieda. Až európskeho formátu. Legendárny poľský internacionál Michal Žewlakow o ňom povedal, že ak by svoj potenciál naplno využil, tak by bol ako Zinedine Zidane.

Španielska liga bola jeho snom. Ak by sa mu podaril angažmán v La Lige, bol by prvým Slovákov, ktorý si zahral vo všetkých štyroch najlepších ligách sveta.

Vysvetlil, že prečo to nevyšlo. „Stroskotalo to, lebo mal podpísanú zmluvu s jedným nemenovaným manažérom,“ dodal Duda starší ešte v roku 2019.

„Áno, veľmi ho chcel. S Mancinim som sa osobne stretol. Ondrej sa už v Legii aj rozlúčil, odišiel zo sústredenia. Ale padlo to. Možno to tak malo byť.“

„Funkcionári Interu s tým nemali problém, čo znamenalo, že som už bol prakticky hráčom Interu. O deň neskôr však zmenili názor, pretože ak by prestupovú sumu vyplatili naraz, dostali by od UEFA ďalší trest," dodal Duda.

Vyskúšal si Premier League

V januári 2020 si tak Duda vyskúšal angažmán v najlepšej lige sveta. Šiel na hosťovanie do Norwich City, kde si ho osobne vyžiadal nemecký tréner Daniel Farke.

V Premier League odohral desať zápasov, ďalšie dva prihral v FA – cupe.

Tréner Farke vyhlásil, že by bol rád, keby Dudu vykúpili do Anglicka. Doplnil, že by museli zaňho zaplatiť okolo 25 miliónov libier. Norwich však vypadol a Duda sa vrátil do Berlína. Ale iba na moment.

V lete 2020 ho Kolín vyplatil z Berlína za asi sedem miliónov eur.

V prvej sezóne bol najlepším strelcom a najproduktívnejším hráčom Kolína. Dal sedem gólov, na ďalších šesť prihral.