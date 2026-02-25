Olympique Marseille sa stal obeťou kybernetického útoku, k úniku dát nedošlo

Štadión Olympique Marseille
Štadión Olympique Marseille (Autor: TASR/AP)
TASR|25. feb 2026 o 10:44
Kto stojí za útokom zatiaľ nie je jasné.

Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille sa stal obeťou kybernetického útoku.

V utorok klub vo vyhlásení na svojej webovej stránke uviedol, že situáciu sa podarilo rýchlo dostať pod kontrolu vďaka okamžitému zásahu technických tímov a špecializovaných externých poskytovateľov služieb.

Nie je zatiaľ jasné, kto stojí za útokom.

„K dnešnému dňu všetky naše aktivity pokračujú normálne a v úplnom bezpečí a naďalej preverujeme rozsah incidentu. Klub by chcel ubezpečiť svojich fanúšikov, že nedošlo k úniku žiadnych bankových údajov ani hesiel,“ citovala agentúra DPA vyhlásenie klubu.

Štvrtý tím priebežnej tabuľky francúzskej Ligue 1 skonštatoval, že ide o obnovený nárast vnútroštátnych aj medzinárodných útokov na veľké organizácie.

Olympique Marseille zároveň vyzval fanúšikov, aby dbali na vlastnú digitálnu bezpečnosť, používali silné heslá a zostali ostražití voči phishingovým útokom.

