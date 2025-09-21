Šláger sa konať nebude. Duel v Marseille preložili pre hroziace búrky

MARSEILLE. Očakávaný nedeľný šláger futbalovej Ligue 1 medzi Olympique Marseille a šampiónom Parížom Saint-Germain odložili pre hroziace silné búrky v južnom Francúzsku. Informovalo o tom vedenie súťaže.
„Zápas sme museli odložiť, pretože sa očakávajú silné dažde so značným rizikom množstva vody v mestských oblastiach i v okolí marseillského štadióna Stade Velodrome,“ vysvetlil pre AFP Georges-Francois Leclerc, prefekt východofrancúzskeho departementu Bouches-du-Rhone.
Súboj rivalov sa mal začať o 20.45 h, zatiaľ nie je známy náhradný termín stretnutia.