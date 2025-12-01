Ružomberok si poistil služby stredopoliara. V klube pôsobí už päť rokov

Na snímke je futbalista MFK Ružomberok Oliver Luterán.
Na snímke je futbalista MFK Ružomberok Oliver Luterán. (Autor: TASR)
TASR|1. dec 2025 o 13:32
ShareTweet0

Predtým hral ako mládežník až do „devätnástky“ za Tatran Prešov.

Účastník Niké ligy MFK Ružomberok podpísal novú zmluvu so stredopoliarom Oliverom Luteránom do 31. mája 2027.

Dvadsaťštyriročný hráč svoj prvý, vtedy štvorročný kontrakt s Liptákmi, spečatil v decembri 2020, keď pod Čebrať prestúpil z druholigového Popradu.

Predtým hral ako mládežník až do „devätnástky“ za Tatran Prešov. „Ružomberok vtedy trénoval Ján Haspra, ktorý sa skontaktoval s mojím agentom a chcel, aby som sa prišiel na týždeň ukázať. Všetko dobre dopadlo a bol z toho prestup,“ oprášil si hráč svoj príchod pod Čebrať.

„Bol som pri zisku Slovenského pohára v roku 2024 a následnej peknej ceste pohárovou Európou. Vážim si, a som rád, že ružomberský klub má naďalej záujem o moje služby,“ uviedol.

V najvyššej súťaži odohral Luterán 118 zápasov, debut absolvoval 6. marca 2021 vonku proti Žiline (2:3).

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
11
3
1
34:20
36
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
23:24
21
V
P
V
P
V
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Fotka z derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava.
    Fotka z derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava.
    Futbalisti pomôžu rodinám v núdzi. Kľúčom k sume budú prihrávky
    dnes 14:17
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Ružomberok si poistil služby stredopoliara. V klube pôsobí už päť rokov