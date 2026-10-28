Princípy sú viac ako funkcia. Šport sa musí vykonávať čestne, odkázal šéf Japonska

Futbalisti Japonska
Futbalisti Japonska (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2026 o 11:51
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Spor o investičné plány šéfa FIFA rozdeľuje futbalové zväzy po celom svete.

Viceprezident Japonskej futbalovej asociácie (JFA) Takeši Okada odstúpil zo svojho postu.

Bývalý reprezentačný tréner uviedol ako dôvod sériu reakcií na kontroverzie spojené s majstrovstvami sveta, ktoré neboli v súlade s jeho osobnými hodnotami.

K rozhodnutiu prišlo týždeň po tom, čo Ázijská futbalová konfederácia (AFC) zmenila svoj názor a podporila prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina.

AFC sa prednedávnom spojila s futbalovými orgánmi v Európe a v Severnej Amerike proti investičným plánom Infantina, no jej prezident Salman bin Ibrahim Al-Khalifa vyjadril Švajčiarovi jednoznačnú podporu na stretnutí v Tokiu.

Na to zareagoval Okada odstúpením, ktoré bolo podľa jeho slov z vlastnej vôle.

„Počas celej svojej kariéry som si vážil spoločenský význam športu, vychádzajúc z presvedčenia, že šport sa musí vykonávať čestne. Vzhľadom na sériu reakcií v súvislosti s nedávnymi majstrovstvami sveta vo futbale však existuje výrazný rozpor medzi týmito reakciami a mojím vlastným presvedčením, a ako športovec ich nemôžem akceptovať.

Vzhľadom na náš vzťah s AFC a jeho vplyv na japonský futbal chápem, že existujú praktické dôvody na zosúladenie nášho postoja s postojom AFC,“ citovala viceprezidenta agentúra AFP.

Reprezentácie

Futbalisti Japonska
Futbalisti Japonska
Princípy sú viac ako funkcia. Šport sa musí vykonávať čestne, odkázal šéf Japonska
dnes 11:51
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