Boženík sa netají s najvyššími klubovými cieľmi. Postup chce vybojovať aj s reprezentáciou

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík chce dokázať, že patrí do základnej zostavy Stoke City, ktorému sa v anglickej Championship momentálne darí na výbornú.
V rozhovore pre TASR takisto povedal, že jasným cieľom slovenskej reprezentácie je spečatiť postup do B-divízie Ligy národov čo najskôr. Vychválil aj prostredie v Košiciach, kde sa „sokoli“ predstavia najbližšie.
Stoke sa po utorkovom víťazstve 2:1 na pôde Blackburnu posunulo na tretiu priečku druhej najvyššej anglickej súťaže a v priebežnej tabuľke strácalo pred stredajšími večernými zápasmi iba dva body na lídra FC Middlesbrough.
Chcú bojovať o postup
„Hrnčiari“ sa netaja ambíciami zabojovať o postup. „Určite áno, ciele v klube sú len tie najvyššie. Myslím si, že doterajší priebeh sezóny môžeme vnímať pozitívne, aj keď vieme, aká je Championship nevyspytateľná.
Momentálne držíme sériu štyroch zápasov bez prehry. Súťaž sa naplno rozbehne po reprezentačnom zraze, keď budú zápasy v rýchlom slede každé tri dni, čiže určite bude dôležité pokračovať v dobrých výkonoch, zbierať body a držať sa v tabuľke hore,“ uviedol Boženík pre TASR.
Pre rodáka z Terchovej je to druhá sezóna v Stoke. V tej prvej dal jeden gól, na Nový rok, ale v tom istom dueli utrpel zranenie ramena, ktoré ho vyradilo z hry až do polovice apríla.
V tomto ročníku sa predstavil doposiaľ v 11 stretnutiach v Championship a skóroval raz, zatiaľ čo v Ligovom pohári pridal dva presné zásahy v dvoch dueloch.
Hoci spočiatku naskakoval častejšie z lavičky, v uplynulých dvoch kolách bol súčasťou základnej zostavy.
„Zo začiatku bolo náročné dostať sa do zostavy, pretože mužstvo hralo dobre a vyhrávali sme. Potom prišla šanca hrať od začiatku a myslím si, že som sa tejto šance chopil dobre.
Uplynulé zápasy som bol v základnej zostave, takže ma to teší a stále pracujem, aby som si svoje miesto zastal a potvrdil, že do nej patrím,“ reagoval bývalý útočník Žiliny, Feyenoordu Rotterdam, Fortuny Düsseldorf a Boavisty Porto.
S Rigom čas netrávi
V náročnejšej pozícii je jeho krajan a klubový spoluhráč Tomáš Rigo, ktorý nastupuje iba sporadicky.
V minulej sezóne Championship zasiahol do 31 zápasov, no v tomto ročníku iba do štyroch. Boženík je však rád, že má spoluhráča, s ktorým sa môže porozprávať rodnou rečou.
„Samozrejme, že je super mať Slováka a kamaráta, s ktorým viete hovoriť vo svojom jazyku.
Veľa času mimo tréningov či zápasov však spolu netrávime, nakoľko toho voľného času nie je tak veľa, a keď ho mám, snažím sa venovať čo najviac manželke Alexandre a synovi Chrisovi,“ pokračoval 26-ročný útočník.
Chcú ísť za víťazstvom
Verejnosť spoznala v stredu nomináciu slovenskej reprezentácie na záverečné dva zápasy v 3. skupine C-divízie Ligy národov. A Boženík v nej nechýba.
„Sokoli“ môžu spečatiť svoj postup do B-divízie už v piatok 13. novembra proti Faerským ostrovom.
Tento súper zatiaľ ako jediný v skupine proti Slovákom bodoval, a to po remíze 1:1 na domácej pôde. Na vlastnom góle Gunnara Vatnhamara mal vtedy výrazný podiel práve Boženík.
„Presvedčili sme sa, že Faerské ostrovy sú nepríjemný super. Majú pár hráčov, ktorí im tvoria hru a vidno, že hrajú spolu dlhšie obdobie. Určitým špecifikom je pre nich aj umelá tráva v domácich zápasoch.
Určite pristúpime k tomuto zápasu zodpovedne, s plnou vážnosťou, budeme chcieť čím skôr zápas rozhodnúť v náš prospech a s čistými hlavami ísť za víťazstvom,“ vyhlásil autor ôsmich reprezentačných gólov.
Nevyspytateľný súper
Zverenci Vladimíra Weissa st. sa opäť predstavia v Košiciach. „Myslím, že môžem za všetkých povedať, že v Košiciach sa nám hrá naozaj výborne. Štadión je vždy plný, prostredie aj fanúšikovia sú veľmi prajní.
Atmosféra je super a ľudia si užívajú, že tam hrá reprezentácia. Preto sa im vždy chceme odvďačiť dobrým výkonom a hlavne víťazstvom,“ pochválil Boženík prostredie v metropole východu.
Cieľ je tak jasný - cestovať do Kazachstanu na záverečné vystúpenie v tejto edícii Ligy národov s postupom vo vrecku.
„O Kazachstane sme sa už neraz presvedčili, že je to naozaj náročný a nevyspytateľný super. Vieme o ich silných aj slabších stránkach, jednou z tých silných je určite aj umelá tráva.
Verím, že najskôr zvládneme domáci zápas víťazne a do ďalekého Kazachstanu pôjdeme s čistými hlavami a voľnými nohami si ten zápas užiť a uzavrieť rok 2026 víťazne,“ dodal Boženík v rozhovore pre TASR.