Ohlasy portugalských médií: V prvom polčase veľký blesk a v druhom malý hrom

PORTO. Ohlasy portugalských médií po kvalifikačnom dueli ME 2024 Portugalsko - Slovensko (3:2) v Porte.

A Bola: "Je to oficiálne, postúpil sme na EURO! Prvý polčas bol skvelý, ale v druhom hrali Slováci v silnom daždi a s Bénesom v tíme vyspelejšie, agresívnejšie a skomplikovali nám to. Tréner Roberto Martínez trochu meškal so striedaniami a to sa nemuselo vyplatiť. Druhé dejstvo určite nepatrilo k najšťastnejším počas jeho pôsobenia na lavičke."