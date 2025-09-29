Ťažký zápas otočili za jedinú minútu. Vyrovnala posila, ktorá prišla len deň pred zápasom

NOVÉ ZÁMKY. Vlani deviaty FKM Nové Zámky pred touto sezónou TIPOS tretej ligy Západ žiadne veľké nákupy posíl nerobil, o to prekvapujúcejší bol po šiestom kole pohľad na tabuľku, ktorú viedli práve zverenci Mariána Süttőa.
Tí však v ďalšom kole nútene stáli kvôli kvalifikačnému turnaju amatérov Regions Cup a domáci zápas proti jedenástej Šali budú dohrávať až v stredu 8. októbra.
Uplynulú sobotu privítali na Štadióne Ladislava Gancznera suseda v neúplnej tabuľke ŠK 1923 Gabčíkovo, ktorý sa - ako nováčik - uchytil a boduje najmä v domácich stretnutiach.
Sobotňajší súperi mali v nohách tesné domáce pohárové prehry zo stredu týždňa, Gabčíkovčanov vyradila prvoligová Dunajská Streda (0:1), kým Novozámčanov druholigový Šamorín (1:3).
Keďže Nové Zámky majú celkom reálnu šancu vrátiť sa zo šiestej priečky - po troch domácich zápasoch - až na samú špicu tretej najvyššej súťaže, stretnutie spomínaného tretieho kola Slovenského pohára proti ŠTK Šamorín odohrali už v utorok.
Po Gabčíkove príde na dolniaky túto sobotu z Považia Beluša a hneď nasledujúcu stredu Šaľa.
Proti DAC siahali na penalty
Piate Gabčíkovo odohralo minulú stredu, teda tri dni pred duelom v Nových Zámkoch, skvelú pohárovú partiu v okresnom žitnoostrovnom derby zápase pred 1630 divákmi proti svojmu obdivovanému rivalovi z Niké ligy FK DAC 1904 Dunajská Streda s tesným nepostupovým rezultátom, i keď penaltový rozstrel nebol ďaleko, no do Zámkov cestovali s jasným úmyslom – nezopakovať výkon a hlavne výsledok z ostatného stretnutia na trávniku súpera, pretože mužstvo od Dunaja si v siedmom kole pripísalo na Kopaniciach v Myjave vysokú prehru 0:4.
Po nej si síce napravilo chuť domácim tesným víťazstvom 3:2 nad béčkom Dunajskej Stredy vďaka hetriku rozstrieľaného Kevina Zsigmonda, ktorý sa po roku vrátil od Stínadel v Tepliciach, kde okúsil prvú českú ligu.
FKM Nové Zámky - ŠK 1923 Gabčíkovo 2:1 (0:1)
Góly: 59. Urban, 59. Ešek - 17. Nagy
Lacný gól pomohol hosťom
V stretnutí Nové Zámky – Gabčíkovo sa podľa predzápasových prognóz mali hostia spoliehať na streleckú formu sedemgólového Kevina Zsigmonda, kým domáci na najpevnejšou obranou v súťaži.
Všetko však bolo inak. Zsigmond si gólovú produktivitu nevylepšil a v 70. minúte bol striedaný, no a obrana Zámkov dostala lacný gól, aký už dávno nie.
Najmä v úvode sa však hral obojstranne vynikajúci treťoligový futbal s vysokým napádaním i nasadením. Súperi sa iba zastreľovali a hlavička kapitána hostí Ladislava Szöcsa sa neujala tiež.
V 17. minúte sa však dostali lacno do vedenia Gabčíkovčania, ktorých číhajúci útočník Sebasiatián Nagy využil slabú malú domov inak dobre hrajúceho mladíka v obrane zeleno-bielych Márka Domjána – 0:1.
Rozbehnutí hostia sa po darovanom góle dostali na koňa a do konca prvého dejstva nabrali ešte viac sebavedomia.
Autor prvého gólu však ešte pred prestávkou nedokázal cez vybiehajúceho brankára Andreja Maťašovského posunúť loptu do čistej šance ľavému krídelníkovi a urazil tým šťastenu.
Dva góly za 50 sekúnd
Hneď po obrátke chytil Barnabás Somogyi strelu po zemi z vnútra šestnástky kapitánovi FKM Dominikovi Fótyikovi, ale veľké veci sa udiali v 13. minúte druhého polčasu, ktoré úplne otočili vývoj zápasu.
Domáci v urputnej snahe zvrátiť nepriaznivý vývoj nielenže vyrovnali, ale za zhruba 50 sekúnd strelili aj víťazný gól pútavého zápasu.
O vyrovnanie sa postaral pohyblivý Kristian Urban, ktorého novozámocký divák ani nepoznal a ktorý zachytil pred pokutovým územím odrazenú loptu, bleskurýchlo si ju naviedol do rozhodenej obrany Žitnoostrovanov a nádhernou obaľovačkou do vinkla nedal Somogyimu šancu.
Hráči FKM sa dostali do tranzu, pár sekúnd po rozohrávke hostí získali loptu, tá po prudkom centri preletela až na zadnú žrď, na ktorej už čakal lišiak Róbert Ešek, ktorý rozjasal svojich – 2:1.
Gabčíkovčanom zostávala na prípadnú odpoveď ešte celá polhodiny, no do výraznejšieho tlaku sa už nedostali a záverečné minúty si už domáci skúsene odkontrolovali a na taktické striedania využili aj lavičku plnú dorastencov.
Mladučký Domján s ligistom
V stretnutí Nové Zámky – Gabčíkovo (2:1) sedeli takmer celú hodinu hry na koni hostia, ktorým pomohol do sedla spomínaný lacný gól zo 17. minúty.
Trénera domácich Mariána Süttőa obmedzovala pri skladaní základnej zostavy maródka, navyše, na lavičke mal jediného skúsenejšieho hráča, nedoliečeného Nigérijčana Bankole Olawale Adekuoroyea, ktorý však „musel“ ísť hore hneď po prvom dejstve.
Na lavičke boli do poľa pripravení už iba dorastenci, 18-roční Jančár a Dolník, 16-ročný Balogh a ešte 20-ročný Bača, ktorý však nakoniec nešiel ani na taktické striedanie.
Dvojku brankárskej opore Adrejovi Maťašovskému robil 21-ročný Ákos Magyarics, lenže 19-ročný nádejný Patrik Krásny, ktorý naskakoval už v minulej sezóne a teraz mal odohraných niekoľko desiatok minút, odišiel deň „pred Gabčíkovom“ na hosťovanie do štvrtoligového Imeľa, za ktorý nastúpil v nedeľu proti Pate (0:3) v 63. minúte za stavu 0:1.
Od začiatku neľahkého zápasu však hral za Zámky 18-ročný stredný obranca Márk Domján z Komárna, ktorý sa síce nevyhol jednému pochybeniu, odohral však 77 preťažkých minút, počas ktorých si dokázal viackrát poradiť zoči-voči sebavedomým a neustále dobiedzajúcim protihráčom s ďaleko väčšími skúsenosťami.
Tento mladučký vytiahnutý stopér s neprehliadnuteľnou hrivou má slovenské občianstvo po matke a v ostrej treťoligovej bitke sa do stredu obrany postavil vedľa bývalého prvoligového stopéra Dominika Fótyika.
Urban je posilou stredu poľa
FKM vybehol po prestávke s jediným cieľom, otočiť nepriaznivý vývoj a novozámockú zástavu zdvihol v 59. minúte dôležitým gólom na 1:1 Kristian Urban. 21-ročný futbalista, ktorý absolvoval prvý tréning s novým mužstvom len deň pred zápasom a ktorého nikto z prítomných divákov nepoznal.
„Úvod tejto jesene a aj celú minulú sezónu som hral za Malacky, lenže situácia sa tam zmenila, nastali isté nezhody s vedením i trénerom a predminulú nedeľu som dostal správu, že si môžem hľadať nový klub,“ začal s vysvetľovaním pozadia príchodu do ofenzívy Nových Zámkov rodák z Veľkej Paky, ktorý prešiel mládežou Šamorína, Dunajskej Stredy či Senice a ktorý odohral za Malacky ešte aj zápas predchádzajúceho, ôsmeho kola predminulú sobotu doma proti Galante.
Možno práve prehra 0:1 bola spúšťačom nedeľňajšieho rozhodnutia vedenia FC Žolík, z ktorého vyťažil pohotový kouč Novozámčanov, ktorého telefón je plný správnych futbalových kontaktov nielen z tretej ligy.
„Ponuka od trénera FKM prišla začiatkom minulého týždňa, keďže Nové Zámky hrali v utorok pohárový zápas proti Šamorínu, osobne sme sa stretli prvýkrát v stredu. Podmienky sú pre mňa úplne vyhovujúce, jednanie bolo veľmi korektné, takže sme sa rýchlo dohodli.“
Dodajme, že Malacky prehrali v nedeľu v súboji susedov z konca tabuľky vo Veľkých Ludinciach v pomere 4:1 a že vyšším rozdielom dosiaľ neprehrali s nikým.
Za týždeň zažil obe tváre futbalu
Stále iba 21-ročný stredný záložník Kristian Urban predviedol vo svojej premiére nielen obrovský akčný rádius či dobrú kontrolu lopty, nevyhýbal sa však ani tvrdších osobným súbojom.
„Hostia z Gabčíkova odohrali proti nám dobrý zápas, nevzdali sme sa však ani za nepriaznivého stavu, v polčasovej prestávke tréner nastavil určité veci, my sme sa zomkli a išli sa pobiť o výsledok. Na ihrisku sme nechali srdce a to zrejme rozhodlo.“
Ex-Malačan stihol absolvovať v Zámkoch jediný tréning, dostal v polčasovej prestávke od trénera nejaké doplňujúce pokyny, zisťoval Sportnet.
„Tréner mi hovoril, aby som pokračoval v nasadení a aby som zbieral odrazené lopty pred šestnástkou. Našťastie, ešte v relatívne dobrom čase mi to raz vyšlo, odrazenú loptu som si kúsok naviedol do voľného priestoru a okamžite skúsil namieriť k vzdialenejšej žrdi.“
Zatočená lopta skončila v pravej šibenici Somogyiho, ktorý na ňu nedosiahol. Prvý zápas a hneď vysoko cenený gól, to nemusí byť v kabíne lacné. „To mi nebude vôbec vadiť, hlavne, že som mužstvu pomohol a zápas sme otočili,“ zakončil pracant stredu poľa, ktorý zažil za jeden týždeň krajšiu, ale i odvrátenú tvár najkrajšej hry.
Z pohľadu jeho nového tímu je situácia nasledovná, po deviatom kole platí, že tretie Nové Zámky majú domáci zápas s jedenástou Šaľou k dobru, v nasledujúcom kole privítajú pred kamerami Športu STVR ôsmu Belušu, ktorá v nedeľu remizovala doma s vedúcou Myjavou 2:2, keď vyrovnávajúci gól dostala v 89. minúte.
Prekvapením kole je domáca prehra štvrtej Galanty so susednou Šaľou (0:1), ale i čistá päťka, ktorú dostala Prievidza pod hradom Matúša Čáka od B-tímu Trenčína (0:5).
Pre tím majiteľa a reprezentačného obrancu Dávida Hancka to je totiž prvá prehra v súťaži. Tabuľku vedú dosiaľ nezdolaní kopaničiari z Myjavy so štvorbodovým náskokom pred duom Častkovce a Nové Zámky.
Szöcs: To som dosiaľ nezažil
Bielo-modré Gabčíkovo priviedol na novozámocký trávnik skúsený 36-ročný zadák Ladislav Szöcs, ktorý hral prvú ligu za Skalicu, druhú napríklad za Komárno či Petržalku, bol tiež v maďarskom Gyirmóte a aj v Lučenci.
Po prehre v ostrom treťoligovom zápase „za 50 sekúnd“ mu do reči príliš nebolo, rozhovor pre Sportnet však neodmietol.
„Napriek tomu, že obaja súperi sme hrali v týždni ťažký pohárový zápas, najmä v úvode to bol výborný futbal. Úvodný gól sme dali my, čo naše víťazné nastavenie ešte vylepšilo. Nebudem tajiť, aj ja som si myslel, že za stavu 0:1 máme ťažký zápas pod kontrolou, ale na druhý polčas sme nenastúpili, tak, ako na ten prvý.“
Čo v hre nováčika prestalo fungovať, zisťovali sme u kapitána mužstva, ktorý hral na pozícii ľavého stopéra, pričom v samom úvode sa dostal aj do sľubnej hlavičkovej šance.
„Nedokážem povedať, či sme stratili nakrátko koncentráciu, ale domácich sme pustili trestuhodne späť do zápasu. Začali hrať agresívnejšie, viac sa tlačili do nebezpečných priestorov, ale i tak, to, čo sa nám stalo v Nových Zámkoch som snáď ešte ani nezažil. Dostať dva góly za necelú minútu bola naozaj silná káva a sklamanie.“
Ako sa mohlo niečo také prihodiť treťoligovému mužstvu, pýtali sme sa ďalej.
„Je to katastrofa, dopustili sme sa niečoho naozaj nevídaného. Po inkasovanom góle na 1:1 sme zahrávali loptu zo stredového kruhu, prišla okamžitá strata lopty, dva dotyky domácich, krížny center na zadnú žrď, kde bol nepokrytý Róbert Ešek, ktorý sa v takýchto situáciách nemýli,“ opísal pochybenie nováčika jeho líder.
„Do Nových Zámkov sme išli pritom s úmyslom zvíťaziť a pohybovať sa na najvyšších priečkach tabuľky. Strašne nás ten krátkodobý výpadok v koncentrácii mrzí, ale ideme ďalej,“ zakončil rovný chlap.
Patria k tomu lepšiemu
Na hru Gabčíkova sa dá pozerať, po minulotýždňovej tesnej pohárovej prehre s nikéligovou Dunajskou Stredou sa na juhozápade Žitného ostrova začalo v eufórii - z blízkosti penaltového rozstrelu - hovoriť dokonca o návrate do druhej ligy.
Pri všetkej úcte však, pred vyše štvrťstoročím mal Bös predsa len onakvejší mančaft.
Pritom predvlani skončilo Gabčíkovo vo štvrtej lige tretie 15 bodov za postupujúcimi Novými Zámkami, vlani druhé o šesť bodov za majstrovskou Prievidzou a hneď po poslednom kole sa ani nevedelo, že pôjde o súťaž vyššie z druhého miesta.
Stalo sa tak iba vďaka známym prieťahom v treťoligovej Seredi, nakoniec, až potom prijal ponuku na návrat napríklad strelec Kevin Zsigmond, ktorý inak mohol naplniť dvojročnú zmluvu v českých Tepliciach a zostať tam rozohrať sa po zranení v treťoligovom béčku, alebo mohol prijať ponuku z novozaloženého treťoligové béčka Dunajskej Stredy.
Každopádne však, Gabčíkovo patrí k tomu lepšiemu, čo hrá túto sezónu v tretej lige Západ, zatiaľ však ťahá za kratší koniec v stretnutiach na ihriskách súperov, kde má bilanciu 1 – 0 – 4.
Kratučký „totálny výpadok“ v Nových Zámkoch však môže jeho hráčom poškodiť viac, ako sa dnes zdá. Ukáže sa to už o dva týždne v Beluši, ktorá sa dokáže vzoprieť pred svojimi fanúšikmi aj favoritom.